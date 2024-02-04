Как противодействовать манипуляции: советы Роберта Чалдини, как прекратить помогать тем, кто вас использует

Как говорят люди "хорошими делами прославиться нельзя", сначала за доброту благодарят, потом привыкают как к повседневному, а потом вообще начинают проявлять не удовлетворенность и высказывать претензии. Особенно это часто касается родственников и близких.

Добрым людям нужно "ограничить" свою доброту, а когда на чужой доброте пытаются "уезжать", нужно прекратить оказывать помощь вообще. Даже если она касается самых близких людей, родственников.

Американский психолог Роберт Чалдини в своей книге популярной " Психология влияния " дает рекомендации, как не допускать манипуляции и прекратить "на себе ездить".

Как вами манипулируют

Манипулирования могут быть разными, вызывать разные чувства. Это могут быть упреки, осуждения, оскорбления, сравнения. И когда ими пользуется близкий человек, они ранят особенно сильно.

Цель любой манипуляции «опустить» человека эмоционально и в таком состоянии подтолкнуть его сделать то, что нужно самому манипулятору.

Но как бороться с манипуляторами, если это близкий человек, если стыдно отказать в исполнении его просьбы, когда не хочется выглядеть плохо?

Как противодействовать манипуляции

Ключ в благоразумии и хладнокровии.

Нужно понять, что это за манипуляция, чего от вас желают добиться. Хотят вызвать чувство вины, стыда, или возможно заставить действовать так, как кому-то нужно, или, наоборот, отказаться от действий?

После этого спокойно, уверенным тоном, не позволяя вывести себя на эмоции, очень мягко раскрываете замысел манипулятора и отказываетесь от навязываемого вам действия или чувства. Например, родители говорят, что ваше намерение провальное и ничего не получится. Вы, поняв, что они просто не хотят, чтобы вы это сделали, говорите, я понимаю, что мое намерение кажется бесперспективным и не достойным усилий, но я все-таки хочу попробовать.

Манипулятор всегда знает, к кому и как можно обращаться. Просто кто-то дает отпор, а кто-то жалеет, переживает "что о нем подумают", находит оправдание в виде "ну он такой человек" или "он же мне близкий человек". И манипулятор – это всегда чувствует. Поэтому все упирается в вашу самооценку и самоотношение. Самооценка должна быть адекватной реальности, самоотношение должно быть положительным, с уважением к себе. Если с этим беда, любой манипулятор это почувствует и будет пользоваться этим. А близкий человек на то и близок, чтобы не вовлекать вас в манипуляции.

Отсутствие поддержки

Очень часто мы ищем поддержку у близких людей в выбранной мечте, цели, просто в желании. Одному захочется связать свою жизнь со сценой и петь, другому стать актером. И часто, поделившись подобным с родственниками, вместо поддержки можно услышать сплошной негатив, как, например, «Да зачем тебе это нужно?». И причины такой реакции могут быть разные. Начиная от страха за человека и заканчивая завистью, даже близкие родственники могут быть эгоистами и думать только о себе.

В таком случае стоит спросить себя: "А чего хочу я?". Да, мнение близкого человека может быть важным, но разве желание, если оно настоящее, продуманное, не может противостоять чужой, неуместной критике?

Чаще люди оперируют вашим чувством вины, неуверенности или боязни казаться плохим в глазах других, но это все лишь стимулы, которые должны вас заставить что-то сделать. Не поддавайтесь на эмоции, которые пытается вызвать у вас манипулятор, не позволяйте своим эмоциям управлять вами, старайтесь поддерживать внутренний баланс и чувствовать себя спокойно. Говорите по делу, полностью исключая любой вид эмоций.

Но если разговоры не работают, стоит перестать делиться тайными желаниями, ожидая, что в этот раз будет поддержка.

Помните о собственных убеждениях, желаниях и целях, к которым вы стремитесь. Очень легко манипулировать человеком, не знающим, чего он хочет и как относится к тому или иному явлению. Чтобы не поддаваться манипуляциям, вы должны четко и ясно понимать, чего хотите, какие цели преследуете, а также в чем вы уверены на все 100%. Тогда вами сложно будет манипулировать.

По мнению Роберта Чалдини людей, искренне умеющих радоваться другим, мало. И даже среди родственников. Настолько, что даже покупка нового телефона для родственников может поводом сказать: «Лучше бы еды на эти деньги купили». С этим нужно смириться и не вестись на манипуляции. Обжегшись один раз, стоит понять, что не всегда и не со всеми стоит делиться радостью.

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