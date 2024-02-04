"Не мог мириться с совковщиной": боец 3-й штурмовой о том, как загремел в "дисбат"

Боец 3-й штурмовой признается, что во время срочной службы он был "злостным нарушителем дисциплины", потому что не мог мириться с "совком" в армии.

Боец Третьей штурмовой Антон Радько ("Тоха"), с первых дней полномасштабного вторжения защищающий Украину и воюющий в составе Третьей штурмовой бригады, рассказал о пережитках "совка" в ВСУ до начала войны с РФ.

Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

"Я в свое время служил срочную службу и и был злобным нарушителем дисциплины. Не мог я мириться с совковщиной и дибилизмом. Думал, что пойду в армию, стану мужчиной, научусь военному делу. Но нет. Миллион отжиманий, одеваний противогазов, ползания, всякой чепухи. Точнее, противогазы, отжим и ползание – это не чушь. Но так, как это подавалось – это было, чтобы просто задолбать", – вспоминает боец.

По своему поведению Радько отбывал наказание в дисциплинарном батальоне еще один год.

"Не сожалею об этом, но и не хвастаюсь этим. Но это отразило у меня желание к военной службе", – откровенно говорит защитник.

Радько рассказал, что недавно заинтересовался тем, как разрушали украинскую армию до 2014 года.

"К тому же это были времена (когда Антон Радько служил "срочку". – Ред.), когда продавались танки, ракеты и все, что можно было. Недавно я посмотрел статистику относительно того, сколько списывали техники в 2008-2009 годах. Там были такие цифры — 500 танков, 300 самолетов. То есть, за год списывали столько техники, сколько у нас не было техники вообще на 24 февраля 2022 года", — отметил он.

Ранее Антон Радько обратился к украинцам, которые боятся идти в армию, и объяснил, что бояться – это нормально. Просто нужно использовать свой страх как оружие.

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