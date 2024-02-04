"Євробачення-2024": хто переміг у нацвідборі

Сьогодні, 4 лютого, у прямому ефірі відбулося шоу результатів Нацвідбору на "Євробачення-2024".

Щойно судді національного відбору Джамала, Андрій Данилко та Сергій Танчинець разом з українцями визначилися з переможцем. Так, цьогоріч Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", яке відбудеться у Мальме, Швеція представлять alyona alyona та Jerry Heil з композицією Teresa & Maria.

Зазначимо, що найвищий бал журі поставило гурту "Ziferblat". За словами Джамали, їхній виступ був найбільш гармонійним як для сцени "Євробачення-2024". alyona alyona та Jerry Heil отримали від суддів 10 балів. Глядачі ж найвищий бал віддали дуету alyona alyona & Jerry Heil, що у сумі з балами журі дозволило їм перемогти у нацвідборі. Найменше ж глядачі оцінили виступ гурту "NAZVA". А ось співака MÉLOVIN журі та глядачі оцінили однаково – йому поставили 9 балів.

Оцінки членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Бали від глядачів фіналістам Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Нагадаємо, що 3 лютого відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024", який показували у записі в рамках безпеки. Потім почалося голосування українців, результати якого мали оголосити вже у прямому ефірі з безпечного місця. Саме там після трансляції фіналу зібралися ведучі та фіналісти Нацвідбору. Та щойно лінії для голосування відкрили, і єдиний спосіб, за допомогою якого можна було проголосувати – застосунок "Дія" припинив працювати . Врешті, "Дію" полагодили і протягом 4 лютого українці мали змогу проголосувати за фаворита. Ну а результат оголосили вже сьогодні.

Зазначимо, пісенний конкурс "Євробачення-2024" відбудеться у травні у шведському місті Мальме. Перший та другий півфінали конкурсів заплановані на 7 та 9 травня, а от грандіозний фінал – на 11 травня. Учасник від України виступатиме у першій частині першого півфіналу. Усього ж українцям доведеться поборотися за перемогу в конкурсі з 36 іншими країнами.

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