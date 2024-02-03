"Євробачення-2024": Мережа вибухнула мемами про збій у роботі "Дія" під час фіналу нацвідбору

У роботі застосунку "Дія" стався масштабний збій під час фіналу Національного відбору на "Євробачення-2024", де глядачі мали обирати переможця.

Українці ж, як традиційно, з гумором відреагували на технічні негаразди. Зокрема, користувачі поширили вже чимало мемів про збій у "Дії" під час фіналу нацвідбору.

Меми про нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: із соцмереж

До слова, користувачі згадали про графіки відключення електроенергії. Нині ж юзери пропонують голосувати за графіком.

Меми про нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: із соцмереж

Деякі ж оцінили роботу сурдоперекладачки. Вони зазначили, що вона своєю харизмою просто рятує нацвідбір цього року.

Меми про нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: із соцмереж

Користувачі також пожартували про те, як під час телетрансляції ведучі радили не гаяти часу, а голосувати в "Дії". Тим часом додаток був недоступний.

Меми про нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: із соцмереж

А також деякі користувачі створили жарт у стилі "втрати ворога", де був напис: "Знищено – застосунок "Дія".

Меми про нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: із соцмереж

Зазначимо, наразі голосування поки не відновили. Коли "Дія" знову запрацює, тоді ж користувачі зможуть віддати голос за свого фаворита. Після відновлення роботи додатку глядачі зможуть голосувати ще 30 хвилин.

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