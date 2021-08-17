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Оля Полякова объявила дату выхода своего первого фильма

Оля Полякова объявила дату выхода своего первого фильма

Оля Полякова объявила дату выхода своего первого фильма

Оля Полякова и Михаил Ясинский

Артистка представила фильм "Зірки за обміном" в Одессе.

16 августа в рамках Одесского международного кинофестиваля стартовал традиционный Летний кинорынок. На нем проходит презентация будущих хитов украинского кинопроката от FILM.UA Group.

Так, украинская певица Оля Полякова прибыла в Одессу со своей командой, чтобы лично представить киноработу "Зірки за обміном", которая стала ее дебютным продюсерским опытом.

Оля Полякова и Михаил Ясинский / ©
Оля Полякова и Михаил Ясинский

Также звезда объявила и дату выхода картины в широкий прокат — с 1 января 2022 года.

"Зірки за обміном" — легкая рождественская история для всей семьи, в которой вместе с Олей Поляковой главную роль сыграл лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. В основе фильма — комедийное противостояние двух лидеров музыкальной индустрии, а также неожиданное актерское перевоплощение Поляковой, которая будет играть ... мужскую роль.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Звезды по обмену"

Как рассказала артистка, эта роль для нее в чем-то автобиографична, поскольку отсылает к самому главному — к тому, насколько важна семья в жизни человека. С той поправкой, что в реальности Поляковой удалось понять это раньше, чем ее киногероине — в период, когда она только "стучала в дверь шоу-бизнеса" и делала свои первые шаги.

Оля Полякова и Михаил Ясинский / ©
Оля Полякова и Михаил Ясинский

"Сейчас мне легче переносить какие-то неудачи, комментарии хейтеров — все, что беспокоит тревожную душу артиста, потому что я знаю, что главные люди ждут тебя дома. Это фильм об амбициях и о том, что в борьбе за успех мы не замечаем главного. А главное — это семья, близкие, родные", — отметила Полякова.

По словам певицы, идея фильма принадлежит ее продюсеру и партнеру Михаилу Ясинскому, а его производством занимались компании Secret Service Entertainment Agency и KINOROB при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Полякова описывает "Зірки за обміном" как хороший, смешной, семейный фильм, в котором нашлось место всему: как любовно-драматической линии, так и сценам с погонями.

Напомним, что это не первая роль Оли Поляковой в кино. Так, ранее артистка снялась в двух частях украинской комедии "Свингеры".

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