Снайпершу Евгению Эмеральд выписали из роддома: первое фото

Муж и старшая дочь были рядом с молодой мамочкой.

Украинская защитница с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд уже дома с новорожденной дочерью.

Как стало известно сайту ТСН.ua, сегодня, 16 апреля, в 16:00 Евгению выписали из роддома. В такой важный момент рядом с защитницей были ее муж-военный, Евгений Стипанюк и старшая дочь Жасмин.

Евгения Эмеральд с мужем и дочерьми / Фото: ТСН.ua

Улыбающаяся Евгения вместе с родными позировала на семейном фото, пока новорожденная девочка спала у отца на руках. Имя ребенка супруги военные пока оставляют в тайне.

Как раньше рассказывала Евгения, роды прошли хорошо и сейчас она хорошо себя чувствует. Муж снайпершии все время был рядом с ней и поддерживал.

Евгения Эмеральд с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Все подробности своих вторых родов Евгения Эмеральд впервые расскажет уже завтра, 17 апреля, в эфире "Сніданку з 1+1".

Напомним, что защитница родила дочь 14 апреля. Радостной новостью молодая мамочка поделилась со своими поклонниками и показала первые фото из роддома.

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