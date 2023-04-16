Над Лесей Никитюк остроумно пошутил священник: "Это не мицеллярка, вдруг что"

Телеведущая Леся Никитюк показала, как над ней метко пошутил священник на Пасху.

В частности, знаменитость утром 16 апреля пошла в церковь освятить пасху. Когда священник окропил Лесю священной водой, то не удержался и пошутил. Он посоветовал Никитюк не бояться, что ее макияж смоется, ведь у него не мицеллярная вода.

Соответствующим видео знаменитость поделилась в Instagram-stories.

Леся Никитюк в церкви / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Это не мицеллярка, вдруг что. Все окей", — сказал Лесе Никитюк священник.

Леся Никитюк в церкви / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, в 2019 году ведущую священник так обильно окропил священной водой, что у нее смылся весь макияж и потекла тушь, да так, что что под глазами остались только черные круги.

Напомним, украинские знаменитости уже поздравили украинцев с Пасхой. Звезды написали немало теплых пожеланий и похвастались пасхальными куличами.

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