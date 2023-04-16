Із Лесі Нікітюк дотепно пожартував священник: "Це не міцелярка, раптом що"

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як із неї влучно пожартував священник на Великдень.

Зокрема, знаменитість зранку 16 квітня пішла до церкви освятити великодню паску. Коли священник окропив Лесю священною водою, то не втримався та пожартував. Він порадив Нікітюк не боятися, що її макіяж змиється, адже у нього не міцелярна вода.

Відповідним відео знаменитість поділилася в Instagram-stories.

Леся Нікітюк у церкві / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Це не міцелярка, раптом що. Все окей", - сказав Лесі Нікітюк священник.

Леся Нікітюк у церкві / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, 2019 року ведучу священник так рясно окропив священною водою, що в неї змився весь макіяж та потекла туш, що під очима залишилися лише чорні круги.

Нагадаємо, українські знаменитості вже привітали українців з Великоднем. Зірки написали чимало теплих побажань та похизувалися великодніми пасками.

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