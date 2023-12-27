Солист группы Twenty One Pilots в третий раз станет отцом

Жена музыканта уже рассекретила, когда малыш появится на свет.

Фронтмен популярной группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф объявил, что в третий раз станет отцом.

Радостной новостью музыкант поделился в своем Instagram, поздравляя поклонников с Рождеством. Тайлер опубликовал фото, где изображен с женой и двумя дочерьми. На снимке возлюбленная знаменитости Дженна позировала уже с заметно округлым животиком. Между тем, певец отметил, что они всей семьей, а их теперь пятеро, поздравляет с Рождеством.

Тайлер Джозеф с беременной женой и дочерьми / Фото: instagram.com/tylerrjoseph

"Счастливого Рождества от нас всех пятерых", — отметил Джозеф.

Тем временем Дженна рассказала больше подробностей. Она отметила, что третий ребенок должен появиться на свет в апреле 2024 года. Правда, пол малыша жена Тайлера не стала рассекречивать.

Тайлер Джозеф с беременной женой и дочерьми / Фото: instagram.com/jennaajoseph

Тайлер Джозеф и Дженна поженились в 2015 году. В феврале 2020 года у них родилась дочь Рози, а два года спустя на свет появилась вторая дочь Джуни.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua традиционно подводит итоги уходящего года. Раньше мы уже писали, у кого из звезд в 2023 году родился ребенок.

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