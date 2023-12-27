Соліст гурту Twenty One Pilots втретє стане батьком

Дружина музиканта вже розсекретила, коли маля з'явиться на світ.

Фронтмен популярного гурту Twenty One Pilots Тайлер Джозеф оголосив, що невдовзі втретє стане батьком.

Радісною новиною музикант поділився у своєму Instagram, коли вітав шанувальників із Різдвом. Тайлер опублікував фото, де зображений із дружиною та двома донечками. На знімку кохана знаменитості Дженна позувала вже з помітно округлим животиком. Тим часом співак зазначив, що вони всією родиною, а їх тепер п'ятеро, вітає з Різдвом.

Тайлер Джозеф із вагітною дружиною та доньками / Фото: instagram.com/tylerrjoseph

"Щасливого Різдва від нас усіх п'ятьох", - зазначив Джозеф.

Тим часом Дженна розповіла більше подробиць. Вона зазначила, що третя дитина має з'явитися на світ у квітні 2024 року. Щоправда, стать маля дружина Тайлера не стала розсекречувати.

Тайлер Джозеф із вагітною дружиною та доньками / Фото: instagram.com/jennaajoseph

Зазначимо, Тайлер Джозеф та Дженна одружилися 2015 року. У лютому 2020 року в них народилася донька Розі, а через два роки на світ з'явилася друга донька Джуні.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми вже писали, у кого із зірок 2023 року народилася дитина.

Читайте також: