Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

Жандира Мартини

Артистка ушла из жизни в возрасте 78 лет.

Умерла популярная бразильская актриса Жандира Мартини, известная своей ролью горничной Зорайде в сериале "Клон".

Печальное известие в своем Instagram сообщил муж артистки Маркус Карузо. Жандира Мартини ушла из жизни 29 января. Актриса умерла в бразильском городе Сан-Паулу в возрасте 78 лет.

"Жандира Мартини, мой величайший друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы пишем пьесы, сценарии фильмов, сериалы и мыльные оперы. Мой большой доверенный человек, советник и ответственный за мой величайший смех. Мой учитель. Вы знаете, когда вы проходите мимо школы, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Вот что я чувствую по поводу твоего ухода", — написал о потере жены Маркус Карузо.

Пост мужа Жандиры Мартини / ©
Пост мужа Жандиры Мартини

Известно, что причиной смерти Жандиры Мартини стал рак легких. Тяжелую болезнь у артистки диагностировали пять лет назад. Актрисе тогда сделали операцию, состояние ее здоровья улучшилось. Однако у Жандиры случился рецидив. Актрису госпитализировали в больницу, однако рак не получилось побороть.

Напомним, недавно ушел из жизни американский актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дэвид Гейл. Знаменитости не стало в возрасте 58 лет.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация