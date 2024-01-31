Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

Умерла популярная бразильская актриса Жандира Мартини, известная своей ролью горничной Зорайде в сериале "Клон".

Печальное известие в своем Instagram сообщил муж артистки Маркус Карузо. Жандира Мартини ушла из жизни 29 января. Актриса умерла в бразильском городе Сан-Паулу в возрасте 78 лет.

"Жандира Мартини, мой величайший друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы пишем пьесы, сценарии фильмов, сериалы и мыльные оперы. Мой большой доверенный человек, советник и ответственный за мой величайший смех. Мой учитель. Вы знаете, когда вы проходите мимо школы, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Вот что я чувствую по поводу твоего ухода", — написал о потере жены Маркус Карузо.

Пост мужа Жандиры Мартини

Известно, что причиной смерти Жандиры Мартини стал рак легких. Тяжелую болезнь у артистки диагностировали пять лет назад. Актрисе тогда сделали операцию, состояние ее здоровья улучшилось. Однако у Жандиры случился рецидив. Актрису госпитализировали в больницу, однако рак не получилось побороть.

Напомним, недавно ушел из жизни американский актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дэвид Гейл. Знаменитости не стало в возрасте 58 лет.

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