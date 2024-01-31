Померла зірка серіалу "Клон" Жандіра Мартіні

Артистка пішла з життя у віці 78 років.

Померла популярна бразильська акторка Жандіра Мартіні, яка відома своєю роллю покоївки Зорайде у серіалі "Клон".

Сумну звістку у своєму Instagram повідомив чоловік артистки Маркус Карузо. Жандіра Мартіні пішла з життя 29 січня. Акторка померла в бразильському місті Сан-Паулу у віці 78 років.

"Жандіра Мартіні, мій найбільший друг і доказ того, що протилежності притягуються і доповнюють одне одного. Разом ми пишемо п'єси, сценарії фільмів, серіали та мильні опери. Моя велика довірена людина, радник і відповідальний за мій найбільший сміх. Мій учитель. Ви знаєте, коли ви проходите повз школу, в якій ви навчалися, і бачите, що будівлю було знесено? Ось що я відчуваю з приводу твого відходу", - написав про втрату дружини Маркус Карузо.

Допис чоловіка Жандіри Мартіні

Відомо, що причиною смерті Жандіри Мартіні став рак легень. Тяжку хворобу в артистки діагностували п'ять років тому. Акторці тоді зробили операцію, стан її здоров'я покращився. Однак в Жандіри стався рецидив. Акторку госпіталізували до лікарні, однак рак не вдалося побороти.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя американський актор із серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Девід Гейл. Знаменитості не стало у віці 58 років.

Читайте також: