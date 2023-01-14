В России умерла звезда советского кино Инна Чурикова

Артистке было 79 лет.
Звезда советского кино Инна Чурикова ушла из жизни.
Артистке было 79 лет. О смерти актрисы рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер, где актриса играла. Что стало причиной смерти Чуриковой, неизвестно. Отметим, что последние несколько лет актриса много болела.
Несколько месяцев назад Чурикова получила серьезные переломы при падении.
Инна Чурикова при жизни сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные ее работы в кинофильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "Ширли-Мирли", "Военно-полевой роман" и многие другие.
Напомним, что в конце января 2022 года ушел из жизни советский актер Леонид Куравлев, многим известный по игре в фильмах "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и других. Впрочем, попрощаться с артистом почти никто не пришел.
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