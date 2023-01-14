В России умерла звезда советского кино Инна Чурикова

Звезда советского кино Инна Чурикова ушла из жизни.

Артистке было 79 лет. О смерти актрисы рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер, где актриса играла. Что стало причиной смерти Чуриковой, неизвестно. Отметим, что последние несколько лет актриса много болела.

Инна Чурикова / Фото: kino-teatr.ru

Несколько месяцев назад Чурикова получила серьезные переломы при падении.

Инна Чурикова при жизни сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные ее работы в кинофильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "Ширли-Мирли", "Военно-полевой роман" и многие другие.

Инна Чурикова / Фото: kino-teatr.ru

Напомним, что в конце января 2022 года ушел из жизни советский актер Леонид Куравлев, многим известный по игре в фильмах "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и других. Впрочем, попрощаться с артистом почти никто не пришел.

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