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На похороны звезды советского кино Леонида Куравлева почти никто не пришел

На похороны звезды советского кино Леонида Куравлева почти никто не пришел

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На похороны звезды советского кино Леонида Куравлева почти никто не пришел

Леонид Куравлев / kino-teatr.ru

Актера провели в последний путь без аплодисментов.

Сегодня, 1 февраля, в Москве простились со звездой советского кино Леонидом Куравлевым.

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице маршала Тимошенко. Как передает kp.ru, несмотря на слухи, что это будет закрытое прощание, в ритуальный зал пускали всех.

За полчаса до панихиды в зале начали собираться люди, всего человек 60. И то, большинство составляли журналисты, также присутствовали и родственники артиста. На прощании с коллегами-артистами Куравлева был замечен только актер Дмитрий Харатьян, толпы преданных поклонников тоже не было. Что вызвало смущение даже у сотрудников ритуальной службы. На сайте Союза кинематографистов было объявление о месте и времени прощания, однако никто не приехал.

Гроб с великим актером выносили из ритуального зала в катафалк без аплодисментов, как положено в таких случаях – аплодировать Куравлеву было некому.

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Похоронили Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной Васильевной, с которой артист был вместе со школьных лет и которая была единственной его любовью.

Леонид Куравлев с супругой / © kino-teatr.ru
Леонид Куравлев с супругой / kino-teatr.ru

Напомним, что Леонид Куравлев скончался 30 января 2022 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Артист страдал деменцией, жил в пансионате для пожилых людей, откуда его госпитализировали с поражением легких.

При жизни Леонид Вячеславович сыграл более чем в 200 фильмах. Артист стал любимцем зрителей благодаря ролям в таких картинах, как "Живет такой парень", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и многих других.

Напомним, что в 2017 году Леонид Куравлев попал в "базу" сайта "Миротворец" из-за "антиукраинской пропаганды" и "открытой поддержки агрессивной политики России".

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