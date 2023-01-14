В Луцке женщина погибла под колесами маршрутки

Женщина переходила дорогу за пределами пешеходного перехода, когда на нее наехал автобус, который начинал движение.

В окрестностях Луцка водитель маршрутки сбил 46-летнюю женщину, она скончалась на месте ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни.

"43-летний водитель маршрутки, начиная движение, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм она погибла", – сообщают подробности инцидента правоохранители.

Личность погибшей установили: это 46-летняя жительница Луцка. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения.

Напомним, в Ровенской области водитель "ВАЗ 2104" наехал на трех жителей поселка Степань: мать, дочь и ее малолетнего сына. Бабушка скончалась на месте.

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