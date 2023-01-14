У Луцьку жінка загинула під колесами маршрутки

Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу, коли на неї наїхав автобус, який саме розпочинав рух.

На околиці Луцька водій маршрутки збив 46-річну жінку, вона померла на місці ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

"43-річний водій маршрутки, розпочинаючи рух, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула", –повідомляють подробиці інциденту правоохоронці.

Особу загиблої встановили: це 46-річна мешканка Луцька. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, на Рівненщині водій "ВАЗ 2104" наїхав на трьох жителів селища Степань: матір, доньку та її малолітнього сина. Бабуся померла на місці.

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