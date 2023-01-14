Експерт розповів, якою саме ракетою окупанти вдарили по Києву

Петро Черник зазначив, що, скоріше за все, стріляли з Білорусі, можливо, у межах 200 км, і ракета долетіла менше, ніж за дві хвилини.

Росіяни вдарили по Києву, скоріше за все, "Іскандером" у комплектації ракети М-723.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"На мій погляд, це, найімовірніше, був "Іскандер" у комплектації ракети М-723. Швидкість такої ракети 8 820 км на годину. Це практично у 7-8 разів вище, ніж крилата ракета. Уявляємо собі дугу, ракета вилетіла із платформи, і на цій колосальній швидкості по дузі пішла до цілі. Така ракета завдає удару до 500 км. Отже, це 2 450 м/с. Тобто, це якщо 500 км, то це 4 хвилини. А якщо це менше, а насправді, я думаю, що було менше, тобто стріляли з Білорусі, можливо, у межах 200 км, то це менше, ніж 2 хвилини. І насправді, через таку велику швидкість, засікти її доволі-доволі важко", - пояснив експерт.

Петро Черник додав, що варт не забувати, що противник дуже довго не використовував "Іскандери", і за весь цей час ворог розробляв алгоритми і правила, як здійснити приховані пуски, щоб їх, можливо, не засікли із супутників. "Ось така аналітична картина. Як усе відбувалося у реальності, я думаю, найближчим часом нам наші очільники повідомлять", – підсумував він.

Ракетна атака на Київ 14 січня

У Києві вранці 14 січня пролунали вибухи у кількох районах до оголошення повітряної тривоги.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

Також стало відомо, що у Голосіївському районі уламки ракети впали на нежитлову територію, там виникла пожежа.

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