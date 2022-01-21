YUNA 2022: известна дата церемонии

Мероприятие состоится во Дворце "Украина".

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA объявил дату проведения 11 церемонии.

Мероприятие состоится 16 марта в 2022 году в киевском Дворце "Украина". Начало в 19:30. В ходе шоу будут вручены награды в 18 номинациях.

Пресс-служба премии YUNA

"Имена ведущих церемонии мы объявим в феврале. Также в следующем месяце мы начнем объявлять имена исполнителей, которые будут выступать на YUNA 2022. Этот список по традиции будет сформирован из номинантов в этом году и победителей прошлых лет", — пояснил генпродюсер премии Павел Шилько.

На награды YUNA 2022 претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Больше всего номинаций YUNA 2022 получили группы TVORCHI (семь) и KALUSH (шесть). По пять получили Wellboy и Артем Пивоваров, по четыре – MONATIK, MAX BARSKIH и DOROFEEVA, по три – NK, Go_A, KAZKA и Олег Винник.

Пресс-служба премии YUNA

Также среди претендентов на награды "Бумбокс", "Океан Эльзы", СКАЙ, DANTES, MamaRika, ТНМК, ALEKSEEV, alyona alyona, Jerry Heil, Тина Кароль, ONUKA, "Один в каное", The HARDKISS, DZIDZIO и другие. Всего в этом году на YUNA номинировано 50 украинских групп и сольных исполнителей.

Пресс-служба премии YUNA

Объявление номинантов YUNA 2022 состоялось в декабре в 2021 году. Его в первый раз можно было смотреть в режиме прямого эфира онлайн. Площадкой трансляции стал YouTube-канал YUNA – YunaAwards.

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