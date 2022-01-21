Пропустит Чемпионат Европы: украинская биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус

Женская сборная понесла потерю еще до начала континентального первенства.

Украинская биатлонистка Екатерина Бех сдала положительный тест на COVID-19 и не выступит на Чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

На данный момент спортсменка уже отправилась домой. В связи с болезнью Бех замены в составе женской сборной Украины не будет, поскольку изначально было предусмотрено место для запасной спортсменки.

Еще одна биатлонистка войдет в состав "сине-желтых" после завершения отбора на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Чемпионат Европы по биатлону состоится с 26-го по 30 января в немецком Арбере.

по в немецком Арбере. В программу соревнований континентального первенства включены индивидуальные гонки, спринты, преследование, смешанная эстафета и сингл-микст.

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