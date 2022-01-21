Неузнаваемая Дарья Петрожицкая испугала образом ведьмы в сериале "Дикие"

Артистке достался интересный образ.

Уже завтра в 22:15 на телеканале 1+1 состоится премьера провокационного сериала "Дикие" от Студии "Квартал 95". Каждую субботу зрителей будет ждать несколько короткометражных историй на совершенно разные темы и в разных жанрах с неожиданным поворотом сюжета.

Главные роли в проекте исполнили: Руслан Хаунмак, Эльдар Кабиров, Дарья Петрожицкая. Также среди приглашенных актеров сериала Алексей Завгородний (Позитив), Вера Кобзарь, Георгий Поволоцкий. Михаил Кукуюк, Алина Ханумак, Арам Арзуманян. Продюсер – Андрей Яковлев.

Среди всех образов Даши в сериале будет две героини, в которых актрису совершенно не узнать. Одна из них – ведьма, к которой приходит рыцарь и просит помочь приворожить принцессу. Чем закончится эта история, можно увидеть в эфире.

Дарья Петрожицкая в образе ведьмы / пресс-служба канала "1+1"

Ради такой героини как ведьма, актрисе делали пластический грим, вставляли зубы, одевали парик. "На презентации проекта мы показывали эту историю, и наши зрители в зале только с третьего кадра поняли, что это я. И только по глазам", — улыбается Дарья.

Дарья Петрожицкая в образе ведьмы / пресс-служба канала "1+1"

Дарья Петрожицкая сыграла около 30 разных образов в сериале. Актриса сама даже не помнит точное количество, поэтому говорит, что будет смотреть и перечислять своих героинь вместе со зрителями каждую субботу в 22:15 на 1+1.

"Во время съемок было небольшое опасение, чтобы мои героини не повторялись в разных историях и чтобы я не была одинаковой. Очень круто помогал грим. Я смотрела на себя в зеркало, видела другого человека и уже сразу иначе хотела себя вести", — комментирует Петрожицкая.

Новый провокационный сериал, формат которого еще не видело украинское телевидение, смотрите каждую субботу в 22:15 на 1+1. Премьера состоится 22 января.

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