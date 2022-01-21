54-летняя Памела Андерсон разводится со своим пятым мужем

Пара пробыла в браке год.

Американская актриса и модель Памела Андерсон расстроила поклонников досадной новостью.

Артистка разводится со своим пятым мужем, телохранителем Дэном Гейхерстом. Супруги были вместе чуть больше года. Как сообщает издание Rolling Stone, инициатором разрыва стала именно Андерсон, и она подала на развод в своей родной Канаде. Там супруги и жили весь этот период.

О разрыве влюбленных рассказал инсайдер, близкий к паре: "Памела любит так же искренне, как и живет", — говорит источник, назвавший короткий союз "утихшим" пандемическим вихрем.

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Пока причина развода неизвестна.

Отметим, что о романе Памелы Андерсон и ее охранника Дэна Гейхерста стало известно в 2020 году. Влюбленных свели вместе общие интересы, в том числе активная борьба за права животных. В январе 2021-го стало известно, что Памела пошла с Гейхерстом под венец.

Напомним, первым мужем Андерсон был рокер Томми Ли, с которым она состояла в браке три года и родила двух сыновей. Вторым мужем актрисы был известный рокмузыкант Кид Рок, но и этот брак продержался недолго: через год пара развелась. А потом дважды Памела вышла замуж за игрока в покер Рика Саломона, однако их отношения окончательно закончились в 2015 году.

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