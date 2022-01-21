Невпізнанна Дар'я Петрожицька налякала образом відьми у серіалі "Дикі"

Артистці дістався доволі цікавий образ.

Вже завтра о 22:15 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра провокаційного серіалу "Дикі" від Студії "Квартал 95". Кожної суботи на глядачів буде чекати декілька короткометражних історій на зовсім різні теми та у різних жанрах з неочікуваним поворотом сюжету.

Головні ролі у проєкті виконали: Руслан Ханумак, Ельдар Кабіров, Дар’я Петрожицька. Також серед запрошених акторів серіалу: Олексій Завгородній (Позитив), Віра Кобзар, Георгій Поволоцький. Михайло Кукуюк, Аліна Ханумак, Арам Арзуманян. Продюсер – Андрій Яковлев.

Серед усіх образів Даші в серіалі буде дві героїні, в яких акторку абсолютно не впізнати. Одна з них – відьма, до якої приходить лицар і просить допомогти приворожити принцесу. Чим закінчиться ця історія, можна буде побачити в ефірі.

Дар'я Петрожицька в образі відьми / пресслужба каналу "1+1"

Заради такої героїні як відьма, акторці робили пластичний грим, вставляли зуби, одягали перуку. "На презентації проєкту ми показували цю історії, і наші глядачі у залі лише з третього кадру зрозуміли, що то я. І лише за очима", - усміхається Дар'я.

Дар'я Петрожицька в образі відьми / пресслужба каналу "1+1"

Дар'я Петрожицька зіграла близько 30 різних образів у серіалі. Акторка сама навіть не пам'ятає точну кількість, тому говорить, що буде дивитися і перераховувати своїх героїнь разом з глядачами кожної суботи о 22:15 на 1+1.

"Під час знімань було невелике побоювання, щоб мої героїні не повторювалися у різних історіях та щоб я не була однаковою. Дуже круто допомагав грим. Я дивилася на себе у дзеркало, бачила іншу людину та вже одразу інакше хотіла поводитися", - коментує Петрожицька.

Новий провокаційний серіал, формату якого ще не бачило українське телебачення, дивіться щосуботи о 22:15 на 1+1. Прем'єра відбудеться 22 січня.

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