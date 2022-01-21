"Курс 28,5 – это курс страха": эксперты объяснили, что ждать от скачка валюты

Эксперты рассматривают несколько сценариев на денежном рынке.

Курс доллара на межбанке на этой неделе пробил психологический предел. ТСН.Тиждень расспросил экспертов, что толкает доллар вверх и как от валютной лихорадки могут спасти зубная паста и моющие средства.

От того, какие цифры сегодня показывают табло обменников, зависят завтрашние цены буквально на все: топливо, продукты, одежда, стоимость стрижки и стирального порошка. Ажиотаж на валютном рынке усиливается каждый день. Официальный курс доллара по отношению к гривне, установленный Нацбанком сегодня 28,32 грн за доллар.

Финансист Эрик Найман убежден, наиболее существенный фактор, из-за которого доллар пошел на взлет – сообщение о планах Кремля. «У нас танки у границы. И у нас началась паника. Все, кто может, бегут от украинской гривны. Курс 28,5 – это курс страха», – объясняет Эрик Найман.

Эксперты рассматривают несколько сценариев на денежном рынке. По самому худшему из них – гривна пойдет на новые рекорды. И ключи от долларового спокойствия спрятаны за пределами нашей страны. “Все изменения, которые мы видим на рынке – это обычно сюрпризы. Это неожиданные вещи. Россия – это сюрприз. Еще полгода тому назад не было такого информационного фона. Будь — курс среагировал бы сразу” — утверждает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Пересечет ли валютный термометр психологическую отметку в 30 гривен

Впрочем, даже сейчас валюта находится примерно на той же планке, что и год назад, а наученные взлетами и падениями украинцы не бегут в обменники. К тому же сработали еще не все, рычаги, таскающие курс за ниточки.

Пересечет ли валютный термометр психологическую отметку в 30 гривен, или может опуститься до летнего минимума? И что делать украинцам со сбережениями на черный день, если они остались? ТСН.Тиждень с Аллой Мазур расскажет, почему в домашний стратегический финансовый резерв можно заложить даже зубную пасту, и стиральный порошок и это иногда даже лучше, чем покупка валюты. Не пропустите уже в это воскресенье в 19.30.