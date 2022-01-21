YUNA 2022: відома дата церемонії

Захід відбудеться у Палаці "Україна".

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив дату проведення 11-ї церемонії.

Так, захід відбудеться 16 березня 2022 року у київському Палаці "Україна". Початок о 19:30. Під час шоу будуть вручені нагороди у 18 номінаціях.

Пресслужба премії YUNA

"Імена ведучих церемонії ми оголосимо у лютому. Також наступного місяця ми почнемо оголошувати імена виконавців, які виступатимуть на YUNA 2022. Цей список за традицією буде сформований з номінантів цього року і переможців минулих років", - пояснив генпродюсер премії Павло Шилько.

На нагороди YUNA 2022 претендують роботи виконавців, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.

Найбільше номінацій YUNA 2022 здобули гурти TVORCHI (сім) та KALUSH (шість). По п'ять отримали Wellboy та Артем Пивоваров, по чотири - MONATIK, MAX BARSKIH та DOROFEEVA, по три - NK, Go_A, KAZKA та Олег Винник.

Пресслужба премії YUNA

Також серед претендентів на нагороди "Бумбокс", "Океан Ельзи", СКАЙ, DANTES, MamaRika, ТНМК, ALEKSEEV, alyona alyona, Jerry Heil, Тіна Кароль, ONUKA, "Один в каное", The HARDKISS, DZIDZIO та інші. Загалом цього року на YUNA номіновано 50 українських гуртів та сольних виконавців.

Пресслужба премії YUNA

Оголошення номінантів YUNA 2022 відбулося у грудні 2021 року. Його вперше можна було дивитися у режимі прямого ефіру онлайн. Майданчиком трансляції став YouTube-канал YUNA - YunaAwards.

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