Звезда "Милых обманщиц" родила малыша в машине

Роды принимал муж актрисы.

Известная американская актриса, звезда сериала "Милые обманщицы" Троян Беллисарио родила ребенка в автомобиле.

Вторые роды 35-летней знаменитости начали быстро прогрессировать, когда она вместе с мужем именно ехала в роддом. Об этом ее избранник, актер Патрик Дж. Адамс рассказал в подкасте Кэти Лоус, передает Page Six.

Девочка появилась на свет в мае, в машине на парковке клиники. Сама же Беллисарио начала паниковать, поскольку, первые роды длились более 26 часов.

"Как только я нажимаю кнопку и получаю талон, она начинает кричать. Я оборачиваюсь, и в то время, когда я поворачиваю голову, Троян стоит на четвереньках и происходит ядерный взрыв. Я подхожу к охраннику больницы и говорю: "Все происходит в машине. Вам нужно привезти сюда инвалидную коляску, вам нужно привести людей, всех людей, всех профессионалов! Это происходит!"- сказал 39-летний Адамс.

Троян Беллисарио и Патрик Дж. Адамс / Getty Images

Пока шли медики, Троян требовала, чтобы муж снял с нее штаны. Когда актер спустил одежду, уже увидел голову ребенка. Патрик вспомнил, что он проверил шею малыша, чтобы убедиться, что она не обмотана пуповиной и через несколько минут уже держал девочку на руках. Также, чтобы проверить, что жидкость не заблокировала дыхательные пути, актер перевернул ребенка вверх ногами.

"Как только я переворачиваю ее вверх ногами, она начинает плакать и кричать", — сказал он.

Заметим, Беллисарио и Адамс поженились в декабре в 2016 году после 8 лет отношений. Пара также воспитывает 2-летнюю дочь Аврору.

Напомним, ранее Юрий Горбунов впервые рассказал о партнерских родах с Екатериной Осадчей. Ведущий заявил, что мужчины гораздо слабее от женщин.

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