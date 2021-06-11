Зірка "Милих ошуканок" народила малюка в машині

Пологи приймав чоловік акторки.

Відома американська акторка, зірка серіалу "Милі ошуканки" Троян Беллісаріо народила дитину в авто.

Другі пологи 35-річної знаменитості почали швидко прогресувати, коли вона разом з чоловіком саме їхала до пологового. Про це її обранець, актор Патрік Дж. Адамс розповів у подкасті Кеті Лоус, передає Page Six.

Дівчинка з’явилася на світ у травні, в машині на парковці клініки. Сама ж Беллісаріо почала панікувати, оскільки, перші пологи тривали понад 26 годин.

"Тільки-но я натискаю кнопку і отримую талон, вона починає кричати. Я обертаюся, і на той час, коли я повертаю голову, Троян стоїть навкарачки і відбувається ядерний вибух. Я підходжу до охоронця лікарні і кажу: "Все відбувається в машині. Вам потрібно привезти сюди інвалідний візок, вам потрібно привести людей, всіх людей, всіх професіоналів! Це відбувається!"- сказав 39-річний Адамс.

Троян Беллісаріо і Патрік Дж. Адамс / Getty Images

Поки йшли медики, Троян вимагала, щоб чоловік зняв з неї штани. Коли актор спустив одяг, то вже побачив голову дитини. Патрік пригадав, що він перевірив шию малюка, щоб переконатися, що вона не обмотана пуповиною і за декілька хвилин вже тримав дівчинку на руках. Також, щоб перевірити, що рідина не заблокувала дихальні шляхи, актор перевернув дитину догори ногами.

"Тільки-но я перевертаю її догори ногами, вона починає плакати і кричати", - сказав він.

Зауважимо, Беллісаріо та Адамс одружилися в грудні 2016 року після 8 років стосунків. Пара також виховує 2-річну доньку Аврору.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов вперше розповів про партнерські пологи з Катериною Осадчою. Ведучий заявив, що чоловіки набагато слабкіші від жінок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання