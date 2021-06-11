В Україні запрацював сайт системи національного спротиву

На сайті можна ознайомитися з комплексом заходів національного спротиву.
Головна мета сайту - інформувати українське суспільство про залучення усього населення до протидії агресору, а також підготовку громадян України до такої протидії.
На офіційній сторінці сайту є докладна інформація про проєкт Закону про основи національного спротиву (№ 5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв’язку із ухваленням закону "Про основи національного спротиву" (№ 5558).
За задумом, ухвалення законопроєктів має підсилити загальну обороноздатність України в умовах війни й наявності окупованих територій.
На сайті можна ознайомитися з комплексом заходів національного спротиву: як саме його організовуватимуть та здійснюватимуть у мирний час і в особливий період в Україні. Тут можна дізнатися, як вплине ухвалення цього документа на врегулювання питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору й відповідної підготовки українських громадян до національного спротиву.
Нагадаємо, Кравчук розповів, яким способом можна змусити Росію припинити війну на Донбасі. Очільник української делегації в ТКГ вважає, що припинити агресію Росії на Донбасі можливо "лише її методами".