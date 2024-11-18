Впервые за полтора месяца: в Украине подешевели огурцы

В Украине наблюдается понижение цен на тепличные огурцы. Одной из причин стало стремительное увеличение на рынке предложения импортной продукции производства Турции.

Об этом сообщили аналитики проекта East Fruit.

Они отметили, что огурцы из местных теплиц на рынок практически не поступали, что связано с сезонным фактором.

Так, по состоянию на 15 ноября, оптовые цены на тепличные огурцы составляли в пределах 70-100 грн/кг ($1,70-2,42/кг), в то время как неделей ранее этот овощ продавали по 100-125 грн/кг ($2 ,42-3,03/кг).

Большинство продавцов не исключают, что в ближайшие недели цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке.

Аналитики добавили, что в настоящее время импортные огурцы поступают в продажу в среднем на 24% дороже, чем в середине ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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