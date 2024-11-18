Вперше за півтора місяця: в Україні здешевшали огірки

В Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки. Однією з причин стало стрімке збільшення на ринку пропозиції імпортної продукції виробництва Туреччини.

Про це повідомили аналітики проєкту East Fruit.

Вони зазначили, що огірки з місцевих теплиць на ринок практично не надходили, що пов'язано з сезонним фактором.

Так, станом на 15 листопада, оптові ціни на тепличні огірки становили в межах 70-100 грн/кг ($1,70-2,42/кг), тоді як тижнем раніше цей овоч продавали по 100-125 грн/кг ($ 2,42-3,03/кг).

Більшість продавців не виключають, що найближчими тижнями ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку.

Аналітики додали, що наразі імпортні огірки надходять у продаж у середньому на 24% дорожче, ніж у середині листопада 2023 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже у листопаді здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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