Дженнифер Энистон: самая популярная комедийная актриса

Что мы знаем об известной американке.
Досье звезды
- Дата рождения: 11 февраля 1969 года
- Знак Зодиака: Водолей
- Год восточного календаря: Петух
- Место рождения: Шерман-Оукс, Калифорния, США
- Семейное положение: в разводе
- Рост: 1,64 м
- Вес: 51 кг
- Параметры: 94 – 60 – 90
- Официальная страница в Instagram
- Последние новости о Дженнифер Энистон
Детство и карьера Дженнифер Энистон
Полное имя – Дженнифер Джоанна Энистон. Настоящая фамилия − Анастассакис, которую сократили до Энистон. Ее дед по фамилии Анастассакис приехал в США из Греции и стал владельцем закусочной.
Родилась в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу. У Дженнифер есть два брата – старший Джон Мелик и младший Апекс Энистон. Когда будущей звезде исполнилось девять лет, родители развелись. Она осталась с матерью, но часто ездила к отцу, который переехал в Лос-Анджелес.
В одиннадцать лет начала играть в драматическом кружке при школе Рудольфа Штайнера. Окончила Нью-йоркскую школу актерского мастерства. Свое профессиональное обучение она продолжила в 1987 году в нью-йоркской школе искусств LaGuardia.
Известной Энистон сделал комедийный сериал "Друзья", который стартовал в 1994 году и сразу получил статус культового. За роль Рэйчел актриса была пять раз номинирована на "Эмми", однажды победила в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале", а в 2003 году была награждена премией "Золотой глобус".
В каких фильмах снималась Дженнифер Энистон
Снималась в фильмах и сериалах:
- "Только она единственная"
- "А вот и поли"
- "Цена измены"
- "Брюс всемогущий"
- "Развод по-американски"
- "Обещать – не значит жениться"
- "Марли и я"
- "Любовь случается"
- "Притворись моей женой"
- "Жажда странствий"
- "Охота на бывшую"
- "Несносные боссы"
- "Мы - Миллеры"
- "Друзья"
- "Утреннее шоу" и в др.
Осенью 2019 года Энистон снялась в сериале "Утреннее шоу". За роль в нем актриса получила премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль в драматическом сериале, а также была номинирована на премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом телесериале и две премии "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионном сериале.
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
В июле 2000 года вышла замуж за Брэда Питта, церемония бракосочетания состоялась в Малибу. Меньше через пять лет, в январе 2005 года, супруги расстались. Причиной развода стал роман Питта с Анджелиной Джоли и нежелание Дженнифер иметь детей, хотя она этот факт всячески отрицала.
Развод стал для актрисы ужасным ударом, но она его пережила: "Я поняла, что можно преодолеть даже очень сильную душевную боль. Люди – удивительные существа. Они упруги, эластичны и способны быстро восстанавливать душевные и физические силы. Я работала над собой: делала гимнастику, занималась йогой, ела низкокалорийную пищу. И только иногда позволяла себе съесть свой любимый двойной чизбургер с луком".
Личная жизнь Дженнифер Энистон
Встречалась с музыкантами Адамом Дьюрицем и Джоном Мейером и актерами Тейтом Донованом, Винсом Воном, Оуном Уилсоном. Также Энистон часто видели с Джерадом Батлером, с которым она снималась в картине "Охота на бывшую".
В 2011 году Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара объявила о своей помолвке. В ночь с 5 на 6 августа 2015 они поженились в их доме в Лос-Анджелесе. Однако в феврале 2018 года Дженнифер и Джастин объявили о своем расставании.
"Чтобы прекратить возможные спекуляции, мы решили сами объявить о том, что мы расстались. Это взаимное решение, и оно было принято еще в конце 2017-го. Мы расстаемся как пара, но намерены остаться друзьями. Мы могли бы сохранить пока все в тайне, но, предвидя неизбежные сплетни в СМИ, мы решили заявить о нашем решении открыто. Мы заверяем, что сохраним любовь и уважение друг к другу!" – рассказал Джастин Теру в интервью New York Times.
Секрет красоты Дженнифер Энистон
Долгое время была недовольная своим внешним видом – актриса считала себя толстой и даже пряталась от объективов фотокамер. Раньше худела при помощи так называемой "зональной диеты": ее дневной рацион состоял из 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.
Недавно перешла на диету-пюре, состоящую из перетертых овощных супов и пюре из овощей и фруктов. Все это нужно есть небольшими порциями и запивать большим количеством воды или чаем без сахара. Только в обед разрешается съесть кусочек отварной рыбы или нежирного мяса с овощным салатом. Актриса очень довольна диетой, уверяя, что она не испытывает чувства голода и при этом худеет.
Энистон признается, что сделала ринопластику (подкорректировала форму носа) и процедуру по омоложению лица. С морщинами борется при помощи косметических средств с молочной сывороткой.
Дженнифер Анистон - фанат йоги и адепт философии этой практики. Благодаря многолетнему увлечению йогой она добилась тела, которое называют самым красивым в Голливуде.
Очень любит спа-процедуры.
Занимается спортом – бегом, виндсерфингом и серфингом с веслами, ежедневно делает кардиоразминку. В 2000 году ее ноги были признаны самыми красивыми в Голливуде.
Интересные факты о Дженнифер Энистон
Лучшие подруги Энистон – актриса Кортни Кокс и телеведущая Опра Уинфри.
Занимается бизнесом – выпустила линию парфюмов Jennifer Aniston.
Актриса признается в интервью в полнейшей компьютерной безграмотности.
Дженнифер коллекционирует антиквариат.
Энистон боится летать на самолетах, поэтому отдает предпочтение наземному транспорту.
Многие женщины хотели прическу, как у Рэйчел из сериала "Друзья", однако Дженнифер не разделяла их энтузиазм. "Я не была поклонницей Рэйчел", — рассказала она в интервью журналу Glamour. "Я не могла самостоятельно ухаживать за ней, что доставляло мне много неудобств".
Любит ходить за покупками в супермаркет. Кулинарные предпочтения – мексиканская кухня, любимые напитки – мартини и коктейль "Кровавая Мери".
Актриса просто обожает собак.
Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные биографии звезд.