Дженнифер Энистон: самая популярная комедийная актриса

Досье звезды

Дата рождения: 11 февраля 1969 года

11 февраля 1969 года Знак Зодиака: Водолей

Водолей Год восточного календаря: Петух

Петух Место рождения: Шерман-Оукс, Калифорния, США

Шерман-Оукс, Калифорния, США Семейное положение: в разводе

в разводе Рост: 1,64 м

1,64 м Вес: 51 кг

51 кг Параметры: 94 – 60 – 90

94 – 60 – 90 Официальная страница в Instagram

Последние новости о Дженнифер Энистон

Детство и карьера Дженнифер Энистон

Полное имя – Дженнифер Джоанна Энистон. Настоящая фамилия − Анастассакис, которую сократили до Энистон. Ее дед по фамилии Анастассакис приехал в США из Греции и стал владельцем закусочной.

Родилась в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу. У Дженнифер есть два брата – старший Джон Мелик и младший Апекс Энистон. Когда будущей звезде исполнилось девять лет, родители развелись. Она осталась с матерью, но часто ездила к отцу, который переехал в Лос-Анджелес.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

В одиннадцать лет начала играть в драматическом кружке при школе Рудольфа Штайнера. Окончила Нью-йоркскую школу актерского мастерства. Свое профессиональное обучение она продолжила в 1987 году в нью-йоркской школе искусств LaGuardia.

Известной Энистон сделал комедийный сериал "Друзья", который стартовал в 1994 году и сразу получил статус культового. За роль Рэйчел актриса была пять раз номинирована на "Эмми", однажды победила в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале", а в 2003 году была награждена премией "Золотой глобус".

Кортни Кокс, Лайза Кудроу и Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

В каких фильмах снималась Дженнифер Энистон

Снималась в фильмах и сериалах:

"Только она единственная"

"А вот и поли"

"Цена измены"

"Брюс всемогущий"

"Развод по-американски"

"Обещать – не значит жениться"

"Марли и я"

"Любовь случается"

"Притворись моей женой"

"Жажда странствий"

"Охота на бывшую"

"Несносные боссы"

"Мы - Миллеры"

"Друзья"

"Утреннее шоу" и в др.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Осенью 2019 года Энистон снялась в сериале "Утреннее шоу". За роль в нем актриса получила премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль в драматическом сериале, а также была номинирована на премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом телесериале и две премии "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионном сериале.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

В июле 2000 года вышла замуж за Брэда Питта, церемония бракосочетания состоялась в Малибу. Меньше через пять лет, в январе 2005 года, супруги расстались. Причиной развода стал роман Питта с Анджелиной Джоли и нежелание Дженнифер иметь детей, хотя она этот факт всячески отрицала.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Развод стал для актрисы ужасным ударом, но она его пережила: "Я поняла, что можно преодолеть даже очень сильную душевную боль. Люди – удивительные существа. Они упруги, эластичны и способны быстро восстанавливать душевные и физические силы. Я работала над собой: делала гимнастику, занималась йогой, ела низкокалорийную пищу. И только иногда позволяла себе съесть свой любимый двойной чизбургер с луком".

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / Фото: Getty Images

Личная жизнь Дженнифер Энистон

Встречалась с музыкантами Адамом Дьюрицем и Джоном Мейером и актерами Тейтом Донованом, Винсом Воном, Оуном Уилсоном. Также Энистон часто видели с Джерадом Батлером, с которым она снималась в картине "Охота на бывшую".

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

В 2011 году Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара объявила о своей помолвке. В ночь с 5 на 6 августа 2015 они поженились в их доме в Лос-Анджелесе. Однако в феврале 2018 года Дженнифер и Джастин объявили о своем расставании.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Фото: Getty Images

"Чтобы прекратить возможные спекуляции, мы решили сами объявить о том, что мы расстались. Это взаимное решение, и оно было принято еще в конце 2017-го. Мы расстаемся как пара, но намерены остаться друзьями. Мы могли бы сохранить пока все в тайне, но, предвидя неизбежные сплетни в СМИ, мы решили заявить о нашем решении открыто. Мы заверяем, что сохраним любовь и уважение друг к другу!" – рассказал Джастин Теру в интервью New York Times.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Фото: Getty Images

Секрет красоты Дженнифер Энистон

Долгое время была недовольная своим внешним видом – актриса считала себя толстой и даже пряталась от объективов фотокамер. Раньше худела при помощи так называемой "зональной диеты": ее дневной рацион состоял из 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Недавно перешла на диету-пюре, состоящую из перетертых овощных супов и пюре из овощей и фруктов. Все это нужно есть небольшими порциями и запивать большим количеством воды или чаем без сахара. Только в обед разрешается съесть кусочек отварной рыбы или нежирного мяса с овощным салатом. Актриса очень довольна диетой, уверяя, что она не испытывает чувства голода и при этом худеет.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Энистон признается, что сделала ринопластику (подкорректировала форму носа) и процедуру по омоложению лица. С морщинами борется при помощи косметических средств с молочной сывороткой.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Анистон - фанат йоги и адепт философии этой практики. Благодаря многолетнему увлечению йогой она добилась тела, которое называют самым красивым в Голливуде.

Очень любит спа-процедуры.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Занимается спортом – бегом, виндсерфингом и серфингом с веслами, ежедневно делает кардиоразминку. В 2000 году ее ноги были признаны самыми красивыми в Голливуде.

Интересные факты о Дженнифер Энистон

Лучшие подруги Энистон – актриса Кортни Кокс и телеведущая Опра Уинфри.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс / Фото: Getty Images

Занимается бизнесом – выпустила линию парфюмов Jennifer Aniston.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Актриса признается в интервью в полнейшей компьютерной безграмотности.

Дженнифер коллекционирует антиквариат.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Энистон боится летать на самолетах, поэтому отдает предпочтение наземному транспорту.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Многие женщины хотели прическу, как у Рэйчел из сериала "Друзья", однако Дженнифер не разделяла их энтузиазм. "Я не была поклонницей Рэйчел", — рассказала она в интервью журналу Glamour. "Я не могла самостоятельно ухаживать за ней, что доставляло мне много неудобств".

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Любит ходить за покупками в супермаркет. Кулинарные предпочтения – мексиканская кухня, любимые напитки – мартини и коктейль "Кровавая Мери".

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Актриса просто обожает собак.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные биографии звезд.