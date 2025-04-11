Первый спутник вернется на Землю: подробности

Vanguard 1 / © NASA

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В космосе среди спутников и обломков кружит старейший искусственный объект на орбите — Vanguard 1.

Об этом сообщило издание Space.

В 1958 году, когда человечество предпринимало первые шаги в космос, США вывели на орбиту Vanguard-1 — крохотный спутник, созданный для тестирования ракет и исследования влияния космических условий на технику. Он пережил своих современников: вместо того, чтобы сгореть в атмосфере, он стал «бессмертным» космическим скитальцем. Его батареи иссякли десятилетия назад, но он продолжает свое молчаливое путешествие вокруг Земли, удерживая титул старейшего искусственного объекта в космосе.

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Теперь команда инженеров Booz Allen Hamilton хочет вернуть Vanguard-1 на Землю. Это будет сложной задачей: сначала тщательное изучение спутника с близкого расстояния, затем снижение орбиты и захват, возможно, при участии технологий SpaceX или МКС. В случае успеха ученые получат уникальную «капсулу времени»: данные о том, как 67 лет космического воздействия. А сам легендарный аппарат, вероятно, окажется в Смитсоновском музее.

Главные вызовы — финансирование и технические риски. Но успех миссии может открыть уникальные данные:

как метеориты и космический мусор влияют на оборудование за десятилетия;

сохранилось ли внутреннее содержимое спутника после радиации и температурных колебаний;

возможность отработать технологии для будущих миссий (сбор мусора, ремонт аппаратов на орбите).

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