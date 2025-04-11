Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил жертв вражеской атаки

Место удара по Кривому Рогу / © Суспільне

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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в Кривом Роге . Украинский лидер подчеркнул, что мы не имеем права забывать преступления, совершенные Россией против наших людей.

Об этом Зеленский написал своему Telegram.

"Всем в мире следует не забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего", - подчеркнул он.

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Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор.

Напомним, 4 апреля российская ракета унесла жизни 20 человек .