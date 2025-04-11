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Удар по Кривому Рогу: 5 детей остаются в больнице, один мальчик остался без руки
После удара РФ по Кривому Рогу 5 детей и 16 взрослых остаются в больнице.
После кровавого ракетного удара РФ по детской площадке в Кривом Роге, который произошел 4 апреля, в больнице до сих пор остаются 5 детей. Четверо из них — тяжелые.
Об этом передает паблик «Свои. Кривой Рог».
По информации издания, 8-летнему Матвею, мама которого погибла, закрыв своим телом мальчика, к сожалению, не удалось спасти ручку. Близкие семьи планируют производить сбор на протез.
Трехлетней Афине сделали операцию, достали один из обломков из головы.
Состояние 4-летнего Ярчика удалось стабилизировать, есть положительная динамика, отмечают в издании.
Кроме того, стационари также находятся еще 16 взрослых, пострадавших в результате ракетного удара.
Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.
Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.
ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.