В Кривом Роге провели в последний путь 7-летнего Радислава и 9-летнего Германа

9-летний Герман (слева) и 7-летний Радислав / © Рудана

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Сегодня, 7 апреля, в Кривом Роге простились с 9-летним Германом и 7-летним Радиславом, погибшими в результате кровавой атаки РФ.

Об этом пишут «Суспільне Дніпро», «Рудана» и «Свои. Кривой Рог».

«Золотой ребенок» — Герману было всего 9 лет

В тот роковой вечер 9-летний Герман Триполец гулял на площадке. Все произошло мгновенно, вспоминает крестная мать мальчика Инна. В момент взрыва мальчик был на качелях. Германа забрали в больницу, но через несколько часов он скончался.

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«Мы это видели из окна. Отец начал кричать, и сестра прибежала. Она сказала, что очень плохо. Мать бросилась, и я ее держала изо всех сил. Она очень кричала. Затем Германа откачивали в больнице. Когда мы приехали — там сказали, что черепно-мозговая травма несовместима с жизнью», — рассказала она.

© Суспільне

«Солнышко просто. Ему все нравилось всегда. Он говорил: „Мамочка, папочка, я так люблю свою жизнь. Мне так все нравится. Вы мои лучшие родители. Мне так повезло, что я с вами, что я здесь“. Мы с ним общались, как со взрослым, понимаете, он был очень мудр», — добавила крестная мама мальчика.

Мать Германа после предупреждения о летящей на город ракете побежала ко двору. Но не успела позвать его домой, потому что как раз произошел прилет.

«Мы секунд через десять спустились, но поняли, что все… Почти десять лет счастливой жизни нам подарил и ушел ангелочком. Очень хороший, светлый ребенок. Я таких не видела. У нас разница в 18,5 лет, но мы были с ним на одной волне. Очень любил общаться. Постоянно. Я молчу, он что-то рассказывает: анекдоты, интересные видео, которые видел. Был любознательным, веселым, добрым. Любил нас всех, жизнь любил, автомобили», — рассказала старшая сестра погибшего.

Мальчик учился в 3 классе, по словам учителей, был добросовестным и усердным учеником.

© Свои

Лучший ангел на небе — родные о 7-летнем Радиславе

По словам бабушки, Радислав Яцко вместе с родителями, восьмимесячной сестрой и прабабушкой в момент атаки ехал в авто. Весь удар пришелся на Радислава. Ранения получили папа и прабабушка, маму с дочерью не зацепило.

«Он любил жизнь. Очень любил свою маму, семью. Он каждый вечер говорил родителям и сестренке, как любит ее. Верил в победу и мечтал поехать на море. Любил животных: однажды спасал ежика, искал ящериц, улиток и говорил, что они очень милые. Приходил к больному дедушке и говорил: „Сейчас я тебя поцелую, и оно пройдет, не будет болеть“. Я не знаю, зачем таких светлых детей Бог забирает», — рассказала бабушка погибшего мальчика.

© Суспільне

Классная руководительница мальчика Ирина рассказала, что Радислав был очень замечательным, дружеским, добрым, открытым, имел большое будущее.

«Он очень рад всем своему достижению. Он был, с одной стороны, как маленький мужичок, со стержнем: у него всегда было свое мнение, взгляды на все. А с другой — был очень нежным и милым, очень ждал сестричку. Помню, этот последний день, как раз были в школе, наша очередь была учиться. У нас было три урока. Я помню эту последнюю задачу, которая была. Так он его первым исполнил. Еще взял листок и показал на весь класс, который был первым. Мама рассказывала, что он в тот день был очень веселый. Пришел из школы, был рад, что домашнего задания не было», — вспомнила учительница.

У папы мальчика Радиона разорваны барабанные перепонки, осколочные ранения головы и глаза. А у прабабушки иссечена осколками голова. Мужчина лечится дома под наблюдением врача — потому что помогает жене ухаживать за младшей дочерью.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге похоронили 15-летних Алину и Даниила, погибших от ракеты РФ на своем свидании.

Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.

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