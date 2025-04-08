У Кривому Розі провели в останню путь 7-річного Радіслава і 9-річного Германа

9-річний Герман (зліва) і 7-річний Радіслав / © Рудана

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Сьогодні, 7 квітня, у Кривому Розі попрощались з 9-річним Германом і 7-річним Радіславом, які загинули внаслідок кривавої атаки РФ.

Про це пишуть «Суспільне Дніпро», «Рудана» та «Свої. Кривий Ріг».

«Золота дитина» — загилому Герману було лише 9 років

У той фатальний вечір 9-річний Герман Тріполець гуляв на майданчику. Все сталося миттєво, згадує хрещена мати хлопчика Інна. В момент вибуху хлопчик був на гойдалці. Германа забрали до лікарні, але за декілька годин він помер.

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«Ми це бачили з вікна. Батько почав кричати, і сестра його прибігла. Вона сказала, що дуже все погано. Мати кинулась, і я її тримала з усіх сил. Вона дуже кричала. Потім Германа відкачували в лікарні. Коли ми приїхали — там сказали, що черепно-мозкова травма, несумісна з життям», — розповіла вона.

© Суспільне

«Сонечко просто. Йому все подобалось завжди. Він казав: „Мамочка, таточко, я так люблю своє життя. Мені так все подобається. Ви мої найкращі батьки. Мені так пощастило, що я з вами, що я тут“. Ми з ним спілкувалися, як з дорослим, розумієте, він був дуже мудрим», — додала хрещена мама хлопчика.

Матір Германа після попередження про ракету, яка летить на місто, побігла до двору. Але не встигла покликати його додому, бо якраз стався «приліт».

«Ми секунд за десять спустилися, але зрозуміли, що все… Майже десять років щасливого життя нам подарував і пішов янголятком. Дуже хороший, світле дитя. Я таких не бачила. У нас різниця 18,5 років, але ми були з ним на одній хвилі. Дуже любив спілкуватися. Постійно. Я мовчу, він щось розповідає: анекдоти, про цікаві відео, які бачив. Був допитливим, веселим, добрим. Любив нас усіх, життя любив, автівки», — розповіла старша сестра загиблого.

Хлопчик навчався в 3 класі, за словами вчителів, був сумлінним та старанним учнем.

© Свої

Найкращий янгол на небі — рідні про 7-річного Радіслава

За словами бабусі, Радіслав Яцко разом із батьками, восьмимісячною сестрою та прабабусею в момент атаки їхав у авто. Ввесь удар припав на Радіслава. Поранень зазнали тато та прабабуся, маму з донькою не зачепило.

«Він любив життя. Дуже любив свою матусю, сім’ю. Він щовечора казав батькам і сестричці, як любить її. Вірив у перемогу і мріяв поїхати на море. Любив тварин: одного разу рятував їжачка, шукав ящірок, равликів і казав, що вони дуже милі. Приходив до хворого дідуся і казав: „Зараз я тебе поцілую, і воно пройде, не буде боліти“. Я не знаю, навіщо таких світлих діток Бог забирає», — розповіла бабуся загиблого хлопчика.

© Суспільне

Класна керівниця хлопчика Ірина розповіла, що Радіслав був дуже чудовим, дружнім, добрим, відкритим, мав велике майбутнє.

«Він дуже був радий кожному своєму досягненню. Він був, з одного боку, як маленький мужичок, зі стержнем: у нього завжди була своя думка, погляди на все. А з іншого — був дуже ніжним і милим, дуже чекав на сестричку. Пам’ятаю, цей останній день, якраз були в школі, наша черга була вчитися. У нас були три уроки. Я пам’ятаю це останнє завдання, яке було. Так він його найперший виконав. Ще взяв аркушик і показав на увесь клас, що був перший. Мама розповідала, що він того дня був дуже-дуже веселий. Прийшов зі школи, був радий, що домашнього завдання не було», — пригадала вчителька.

У тата хлопчика Радіона розірвані барабанні перетинки, осколкові поранення голови та ока. А у прабабусі посічена осколками голова. Чоловік лікується вдома під наглядом лікаря — бо допомагає дружині доглядати за молодшою донечкою.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі поховали 15-річних Аліну і Данила, які загинули від ракети РФ на своєму побаченні.

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

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