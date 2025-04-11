Путешественник посетил 100 стран и назвал лучшее место в мире

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Габриэль Моррис, тревел-блогер, побывавший в 100 странах мира, назвал Грецию своей любимой страной.

Блогер, который ведет канал Gabriel Traveler на YouTube с более чем 600 000 подписчиков, поделился видео, в котором объясняет свой выбор.

В его пятерку лучших мест для путешествий вошли Индия, Непал, Таиланд и Турция, но Греция одержала победу благодаря своим «нереальным островам, лучшим пляжам в мире и чистейшей воде».

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Он сказал: Почему я так сильно люблю Грецию, это сочетание факторов. Это чувство, атмосфера, пребывание на нереальных островах в Средиземном море с сюрреалистическими пейзажами. Многие предпочитают тропический островной рай. Погода почти нет дождей, поэтому вы можете рассчитывать на то, что это будет пляжный день. Когда вы приедете туда, вы увидите одни из лучших пляжей в мире и чистую воду. Как будто смотришь сквозь стекло».

Среди других факторов, способствующих его любви к Греции — отсутствие насекомых, вкусная еда, греческая музыка и легкость путешествий.

Габриэль рассказал, что в общей сложности посетил 59 греческих островов, которые могут казаться похожими на видео, но «очень отличаются» в реальности.

Он подытожил: «Многие страны, которые не вошли в этот список, безусловно, являются странами, которые мне тоже очень понравились. Трудно составить рейтинг, когда они такие разные и имеют разные вещи, которые стоит увидеть».

Несмотря на трудности, возникающие во время путешествий по Индии, такие как «широко распространенная проблема мусора» и шумовое загрязнение, Габриэль выбрал эту страну своей второй любимой страной из-за ее «большого разнообразия вещей, которые стоит увидеть, и мест, которые следует попробовать».

Он сказал: «Для меня Индия — это больше о том, чтобы выбраться из больших городов. Мои любимые места в Индии — это такие города, как Ришикеш и Варанаси. Конечно, Гоа, удивительные пляжи. Я бы сказал, что Индия — это место в мире с наибольшим разнообразием вещей, которые стоит увидеть, мест, которые следует испытать. В Индии 22 официальных языка и тысячи диалектов. Очень много разных религий, таких как индуизм, ислам, иудаизм, христианство, буддизм. Вместе с разными религиями приходит и разная культура, а разнообразие впечатлений просто зашкаливает. Насколько это странно и незнакомо, если вы приезжаете с Запада, Таиланда, Японии или Южной Америки».

Напомним, путешественник Дрю Бински побывал во всех 197 странах мира и назвал пятерку худших.