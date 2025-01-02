Названа страна с лучшей кухней мира в 2025 году

Определение лучшей кухни мира может вызвать разногласия – что для кого-то мусор, а для кого-то деликатес. Однако путеводитель TasteAtlas предпринял попытку, проанализировав оценки пользователей, признавших греческую кухню лучшей из 100 кухонь мира.

Чтобы определить, кто заслуживает места на этом олимпийском пьедестале, TasteAtlas проанализировал 477 287 оценок для 15 478 продуктов в своей базе данных. Под каждым пунктом перечислены продукты с высоким рейтингом.

На вершине этого кулинарного Олимпа оказалась Греция, получив 4,6 из пяти звезд. По версии TasteAtlas, среди кулинарных шедевров – фисташки Fystiki Aeginas (особый вид греческих фисташек), оливковое масло Finiki Lakonias и фасоль Fava из Санторини.

На втором месте оказалась Италия (4,59), где обязательными блюдами стали сыр пармезан, джандуджа (сладкая сливочная паста из шоколада и фундука, известнейшим брендом которой является "Нутелла") и неаполитанская пицца.

Замыкают пятерку лидеров мексиканская (4,52), испанская (4,5) и португальская (4,5) кухни.

Тем временем украинская кухня заняла 44 место в мире (4,17) по версии TasteAtlas, который назвал вареники, сырники, пончики и котлеты по-киевски "сливками" кулинарии.

10 лучших кухонь мира в 2025 году

Греческая Итальянская Мексиканская Испанская Португальская Турецкая Индонезийская Французская Японская Китайская

Напомним, названа необычная польза жевательной резинки. Мало кто знает, что жвачка может приносить гораздо больше пользы, чем просто освежать дыхание.

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