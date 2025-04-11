Мандрівник відвідав 100 країн і назвав найкраще місце у світі

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Габріель Морріс, тревел-блогер, який побував у 100 країнах світу, назвав Грецію своєю улюбленою країною.

Блогер, який веде канал Gabriel Traveler на YouTube з більш ніж 600 000 підписників, поділився відео, в якому пояснює свій вибір.

До його п’ятірки найкращих місць для подорожей увійшли Індія, Непал, Таїланд і Туреччина, але Греція здобула перемогу завдяки своїм «нереальним островам, найкращим пляжам у світі і найчистішій воді».

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Він сказав: «Чому я так сильно люблю Грецію, це поєднання факторів. Це відчуття, атмосфера, перебування на нереальних островах у Середземному морі з сюрреалістичними пейзажами. Багато хто надає перевагу тропічному острівному раю. Погода, майже немає дощів, тому ви можете розраховувати на те, що це буде пляжний день. Коли ви приїдете туди, ви побачите одні з найкращих пляжів у світі і найчистішу воду. Ніби дивишся крізь скло».

Серед інших факторів, що сприяють його любові до Греції — відсутність комах, смачна їжа, грецька музика і легкість подорожей.

Габріель розповів, що загалом відвідав 59 грецьких островів, які можуть здаватися схожими на відео, але «дуже відрізняються» в реальності.

Він підсумував: «Багато країн, які не увійшли до цього списку, безумовно, є країнами, які мені також дуже сподобалися. Важко скласти рейтинг, коли вони такі різні і мають різні речі, які варто побачити».

Попри труднощі, які виникають під час подорожей Індією, такі як «широко розповсюджена проблема сміття» та шумове забруднення, Габріель обрав цю країну своєю другою улюбленою країною через її «велике розмаїття речей, які варто побачити, та місць, які варто спробувати».

Він сказав: «Для мене Індія — це більше про те, щоб вибратися з великих міст. Мої улюблені місця в Індії — це такі міста, як Рішікеш і Варанасі. Звичайно, Гоа, дивовижні пляжі. Я б сказав, що Індія — це місце в світі з найбільшим розмаїттям речей, які варто побачити, місць, які варто випробувати. В Індії 22 офіційні мови і тисячі діалектів. Дуже багато різних релігій, таких як індуїзм, іслам, юдаїзм, християнство, буддизм. Разом із різними релігіями приходить і різна культура, а різноманітність вражень просто зашкалює. Наскільки все це дивно і незнайоме, якщо ви приїжджаєте із Заходу, Таїланду, Японії чи Південної Америки».

Нагадаємо, мандрівник Дрю Бінскі побував у всіх 197 країнах світу та назвав п’ятірку найгірших.