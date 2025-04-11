ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Перший супутник повернеться на Землю: подробиці

Він пережив Холодну війну, радіацію та 67 років в орбіті Землі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Vanguard 1

Vanguard 1 / © NASA

У космосі серед супутників і уламків, кружляє найстаріший штучний об’єкт на орбіті — Vanguard 1.

Про це повідомило видання Space.

У 1958 році, коли людство робило перші кроки в космос, США вивели на орбіту Vanguard-1 — крихітний супутник, створений для тестування ракет і дослідження впливу космічних умов на техніку. Він пережив своїх сучасників: замість того, щоб згоріти в атмосфері, він став «невмирущим» космічним блукачем. Його батареї вичерпалися десятиліття тому, але він продовжує свою мовчазну подорож навколо Землі, утримуючи титул найстарішого штучного об’єкта в космосі.

Тепер команда інженерів Booz Allen Hamilton хоче повернути Vanguard-1 на Землю. Це буде складним завданням: спочатку — ретельне вивчення супутника з близької відстані, потім — зниження орбіти та захоплення, можливо, за участі технологій SpaceX або МКС. У разі успіху науковці отримають унікальний «капсулу часу»: дані про те, як 67 років космічного впливу. А сам легендарний апарат, імовірно, опиниться в Смітсонівському музеї.

Головні виклики — фінансування та технічні ризики. Але успіх місії може відкрити унікальні дані:

  • як метеорити та космічне сміття впливають на обладнання за десятиліття;

  • чи зберігся внутрішній вміст супутника після радіації та температурних коливань;

  • можливість відпрацювати технології для майбутніх місій (збирання сміття, ремонт апаратів на орбіті).

Нагадаємо, гриби-убивці можуть подолати шкідника, який загрожує продовольчій безпеці понад 80 країн.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie