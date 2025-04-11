Перший супутник повернеться на Землю: подробиці

Vanguard 1 / © NASA

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У космосі серед супутників і уламків, кружляє найстаріший штучний об’єкт на орбіті — Vanguard 1.

Про це повідомило видання Space.

У 1958 році, коли людство робило перші кроки в космос, США вивели на орбіту Vanguard-1 — крихітний супутник, створений для тестування ракет і дослідження впливу космічних умов на техніку. Він пережив своїх сучасників: замість того, щоб згоріти в атмосфері, він став «невмирущим» космічним блукачем. Його батареї вичерпалися десятиліття тому, але він продовжує свою мовчазну подорож навколо Землі, утримуючи титул найстарішого штучного об’єкта в космосі.

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Тепер команда інженерів Booz Allen Hamilton хоче повернути Vanguard-1 на Землю. Це буде складним завданням: спочатку — ретельне вивчення супутника з близької відстані, потім — зниження орбіти та захоплення, можливо, за участі технологій SpaceX або МКС. У разі успіху науковці отримають унікальний «капсулу часу»: дані про те, як 67 років космічного впливу. А сам легендарний апарат, імовірно, опиниться в Смітсонівському музеї.

Головні виклики — фінансування та технічні ризики. Але успіх місії може відкрити унікальні дані:

як метеорити та космічне сміття впливають на обладнання за десятиліття;

чи зберігся внутрішній вміст супутника після радіації та температурних коливань;

можливість відпрацювати технології для майбутніх місій (збирання сміття, ремонт апаратів на орбіті).

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