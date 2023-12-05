Как украсить окно на Новый 2024 год

Как собственноручно украсить окна квартиры, дома, класса к Новому году

Приближается Новый, 2024 год, праздничное настроение уже чувствуется повсюду. А это значит, что пора думать о подарках и украшать свой дом, квартиру.

Конечно, ничто так не создаст новогоднее настроение, как основной символ праздника – украшенная елка. Но и простая веточка в вазе, декор дверей, стен уже сделают атмосферу праздничной.

Особую праздничную атмосферу придает украшение окон. Сделать это можно с помощью разных материалов. Предлагаем простые, красивые идеи их новогоднего оформления.

Как украсить окно на Новый год

Снежинки, вытынанки, наклейки для декорирования окон

Многие помнят еще со школьных времен, как украшать окна снежинками вырезанными из бумаги. Этот способ и сегодня остается одним из самых популярных в декорировании окон квартир, офисов и классов. Материалы для такого украшения всегда есть под руками.

Чтобы вырезать из бумаги снежинку, потребуется только белая бумага и ножницы. Нужно сложить бумагу в несколько раз, нарисовать на ней желаемый узор и аккуратно вырезать маникюрными ножницами.

Вот пример шаблона снежинки, в интернете их можно найти много.

Шаблоны снежинок

Помимо снежинок с помощью бумаги и ножниц можно создать другие разнообразные вытынанки – все зависит от фантазии и вдохновения.

Готовую вытынанку нужно наклеить на окно. Чтобы приготовить для этого клей, кусочек мыла нужно уложить в воду и растворить до однородного состояния. Полученный раствор нанести на вытынанку и приклеить ее к стеклу.

Можно сделать проще, купить готовые наклейки, которых много в магазинах. Они производятся на клейкой основе, что дает возможность легко их прикрепить к окну и так же легко снять

Можно воспользоваться готовыми трафаретами для вытинанок, которых тоже много в интернете. Поскольку следующий 2024 год – год Деревянного Дракона, украсьте окно тематическими аппликациями с драконом в главной роли.

Вот примеры трафаретов для вытинанок драконов.

Трафарет дракона

Трафарет дракона

Трафарет дракона

Трафарет дракона

Роспись окна

Пожалуй, один из самых экономных, но эффектных способов принарядить окно к Новому году – это его разрисовать. Нарисовать узоры на окнах можно мылом. Для этого понадобится кусок белого мыла и бурная фантазия, можно нарисовать геометрические орнаменты, зимние тематические рисунки, снежинки, елки, все, что угодно.

Можно использовать зубную пасту и разрисовать окна с ее помощью и трафаретов. Для этого зубную пасту необходимо выдавить в любую небольшую тарелку. Взять губку, кусок поролона или кисточку. Обмакнуть губку в зубную пасту, прижать к окну трафарет. Заполнить пастой пространство внутри трафарета мазками, когда паста немного высохнет, поправить изображение с помощью кисточки.

Чтобы окно к Новому году стало красочным и ярким, воспользуйтесь красками. Рисовать на стекле можно обычной гуашью, а можно приобрести специальные витражные краски. Витражные краски нужно брать на водной основе, они не обладают резким запахом, удобны в применении и смываются водой, без использования дополнительных средств.

Чем еще можно украсить окна

Окна можно украсить бумажными гирляндами. Для оригинальной гирлянды можно использовать фрукты, шишки, некоторые виды специй.

Можно приобрести в магазине светящиеся гирлянды, готовые новогодние веночки, готовые наклейки снежинок, Санта Клауса, снеговиков и многое другое. Новогодние шарики, которыми украшают елку, также можно повесить на карниз. Хорошо будет смотреть искусственный снег на подоконнике. Используя искусственный снег в спрее, можно создать очень красивые новогодние композиции.

Будет выглядеть красиво украшенный подоконник. Разместите на подоконнике блюдце со свечами, елочными ветвями и апельсинами. Новогодний натюрморт можно дополнить яркими зимними ягодами, например калиной или рябиной, палочками корицы, цукатами.

Подоконники можно украсить домиками-подсвечниками, разложить елочные ветки, шишки, деревянные и картонные украшения, а также тематические изделия, изготовленные самостоятельно.

Как украсить подоконник

Как украсить окна и подоконники

Читайте также: