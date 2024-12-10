20-летняя певица скончалась после массажа шеи – фото

Таиланд всколыхнула смерть молодой певицы, которая скончалась после массажа, приведшего к грыже межпозвонкового диска в шее.

Об этом сообщает Oddity Central.

Врачи в Таиланде начали предостерегать от скручивающего шею массажа после трагической смерти Пинг Чаяды, молодой женщины из Удонтхани, которая, как сообщается, умерла в результате осложнений, связанных с сеансами массажа шеи, которые она прошла в студии в своем родном городе.

По словам матери Пинг, она почувствовала боль в плече несколько месяцев назад, и вместо того чтобы обратиться в больницу, она решила посетить местную студию массажа. Она всегда любила массаж, поэтому подумала, что это будет хорошим способом облегчить боль. Уже через два дня после сеанса массажа по вытягиванию шеи молодая женщина почувствовала боль и в шее, и с тех пор ситуация только усугублялась.

"Я не знаю, с чего начать. Многие люди спрашивали меня, что произошло. Я пошла на массаж в одно место в Удонтхани, — написала певица в Facebook 6 ноября. — До массажа мои симптомы заключались в том, что болели только плечи. Когда мне впервые сделали массаж, мои симптомы были в норме. Через два дня у меня началась боль в задней части шеи. Я думала, что это обычная боль от массажа".

Пинг Чаяда / Фото: Jam Press

Боль артистки не утихала. Напротив, она только усилилась, поэтому она принялась принимать обезболивающие. Через неделю у нее начала неметь правая рука, но она совершила ошибку, вернувшись в массажную студию на очередной сеанс, вместо того, чтобы обратиться в больницу. Еще через две недели боль в шее стала настолько невыносимой, что она не могла даже лежать на спине в постели. Однако она не слишком переживала, считая, что боль была лишь побочным эффектом массажа.

Женщина вернулась в массажную студию в третий раз, и на этот раз ей сделали такой грубый массаж, что она целую неделю ходила в синяках. Вскоре она стала ощущать покалывание в кончиках пальцев, которое стало настолько сильным, что ей захотелось отрезать себе ладонь. Затем онемение в руке распространилось на грудь и правую ногу, а вскоре она потеряла чувствительность во всей правой стороне.

"Сейчас я не могу использовать половину своего тела, — написала она в Facebook. — Я рассказываю вам это, потому что многие просили меня об этом. Я хочу оставить это как урок для тех, кто действительно любит массаж. Я поправлюсь. Мне очень больно. Я хочу работать, но сейчас я просто жду удобного момента. Спасибо, что дочитали до конца. Я хочу отвечать в чатах, хочу отвечать на комментарии, но не могу. Я все время передвигаюсь с судорогами. Я прикована к кровати и ничего не могу с собой поделать. Благодарю вас за поддержку".

Пинг Чаяда / Фото: Jam Press

8 декабря Пинг Чаяда умерла после того, как впала в кому в результате осложнений, связанных с травмой шеи. К тому времени, когда врачи обнаружили у нее серьезную грыжу межпозвонкового диска в шее, они уже ничем не могли помочь молодой певице.

Убитая горем мама певицы рассказала тайскому телеканалу PPTV, что ее дочь когда-то пыталась обратиться к врачу по поводу боли в шее, но врач не поверил, что ее симптомы могут быть вызваны простым массажем шеи. Увидев ее дрожащую руку, врач спросил певицу, не употребляет ли она наркотики, вместо того чтобы провести дальнейшее обследование. Так что ей не осталось ничего другого, как принять обезболивающее.

Трагический конец исполнительницы стал тревожным звонком для многих врачей в Таиланде, которые теперь предупреждают о потенциально смертельных рисках, связанных с массажем шеи для облегчения боли.

Напомним, недавно 33-летняя актриса умерла после употребления "очистного" лягушачьего яда во время духовного ретрита в Мексике. У нее началась рвота и сильная диарея.

Читайте также: