Президенту Бразилии срочно сделали трепанацию черепа: что случилось

У президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы произошло кровоизлияние в мозг, из-за чего он был срочно госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в Сан-Паулу.

Об этом говорится в сообщении больницы, в которой он находится.

"Его перевели в больницу Сирио-Либанес в Сан-Паулу, где ему провели трепанацию черепа для дренирования гематомы. Операция прошла без осложнений. Пока президент находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", — говорится в сообщении.

Поздним вечером в понедельник Лула почувствовал сильную головную боль, после чего проведенное МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние. Как отметили медики, это стало следствием несчастного случая, который президент пережил дома еще в октябре.

Напомним, в октябре президент Бразилии во время пребывания в резиденции повредил голову у затылка. Врачи наложили швы, но госпитализации не требовалось.

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