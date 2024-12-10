Президенту Бразилії терміново зробили трепанацію черепа: що трапилось

У президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви сталося крововилив у мозок, через що він був терміново госпіталізований до лікарні Сіріо-Лібанес у Сан-Паулу.

Про це йдеться у повідомленні лікарні, в якій він наразі знаходиться.

"Його перевели до лікарні Сіріо-Лібанес у Сан-Паулу, де йому провели трепанацію черепа для дренування гематоми. Операція пройшла без ускладнень. Наразі президент перебуває під наглядом у палаті інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.

Пізно ввечері в понеділок Лула відчув сильний головний біль, після чого проведене МРТ виявило внутрішньочерепний крововилив. Як зазначили медики, це стало наслідком нещасного випадку, який президент пережив вдома ще в жовтні.

Нагадаємо, у жовтні президент Бразилії під час перебування в резиденції пошкодив голову біля потилиці. Лікарі наклали шви, але госпіталізації не було потрібно.

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