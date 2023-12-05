Як прикрасити вікно на Новий 2024 рік

Як власноруч прикрасити вікна квартири, будинку, класу до Нового року.

Наближається Новий, 2024 рік, святковий настрій уже відчувається скрізь. А це означає, що час думати про подарунки та прикрашати свій дім, квартиру.

Звісно, ніщо так не створить новорічний настрій, як основний символ свята – прикрашена ялинка. Але й проста гілочка у вазі, декор дверей, стін зробить атмосферу святковою.

Особливої святкової атмосфери надає прикрашання вікон. Зробити це можна за допомогою різноманітних матеріалів. Пропонуємо прості та гарні ідеї їх новорічного оформлення.

Як прикрасити вікно на Новий рік

Сніжинки, витинанки, наліпки для декорування вікон

Багато хто пам'ятає ще зі шкільних часів, як прикрашати вікна сніжинками, вирізаними з паперу. Цей спосіб і сьогодні залишається одним із найпопулярніших у декоруванні вікон квартир, офісів і класів. Матеріали для такого прикрашання завжди є напохваті.

Щоб вирізати з паперу сніжинку, знадобляться лише білий папір і ножиці. Треба скласти його в кілька разів, намалювати на ньому бажаний візерунок і акуратно вирізати манікюрними ножицями.

Ось приклад шаблону сніжинки, в Інтернеті їх можна знайти багато.

Шаблони сніжинок

Крім сніжинок, за допомогою паперу й ножиць можна створити інші різноманітні витинанки – все залежить від фантазії та натхнення.

Готову витинанку треба наклеїти на вікно. Щоб приготувати для цього клей, шматочок мила потрібно покласти у воду і розчинити до однорідного стану. Отриманий розчин нанести на витинанку та приклеїти її до скла.

Можна зробити простіше – купити готові наклейки, яких багато в магазинах. Вони виготовляються на клейкій основі, що дає можливість легко їх прикріпити до вікна і так само легко зняти.

Можна скористатися готовими трафаретами для витинанок, яких також багато в Інтернеті. Оскільки наступний 2024 рік – рік Дерев'яного Дракона, прикрасьте вікно тематичними аплікаціями з драконом у головній ролі.

Ось приклади трафаретів для витинанок драконів.

Трафарет дракона

Трафарет дракона

Трафарет дракона

Трафарет дракона

Розпис вікна

Мабуть, один із найекономніших, але ефектних способів причепурити вікно до Нового року – це його розмалювати. Намалювати візерунки на вікнах можна милом. Для цього знадобиться шматок білого мила і бурхлива фантазія – намалювати можна геометричні орнаменти, зимові тематичні малюнки, сніжинки, ялинки, все, що завгодно.

Можна використати зубну пасту і розмалювати нею вікна за допомогою трафаретів. Для цього зубну пасту необхідно вичавити на будь-яку невелику тарілку. Взяти губку, шматок поролону чи пензлик. Вмочити губку в зубну пасту, притиснути до вікна трафарет. Заповнити пастою простір усередині нього мазками, а коли паста трохи висохне, підправити зображення за допомогою пензлика.

Щоб віконце до Нового року стало барвистим та яскравим, скористайтеся фарбами. Малювати на склі можна звичайною гуашшю, а можна придбати спеціальні вітражні фарби. Ці фарби потрібно брати на водній основі, вони не мають різкого запаху, зручні в застосуванні та змиваються водою без використання додаткових засобів.

Чим ще можна прикрасити вікна

Вікна можна прикрасити паперовими гірляндами. Для оригінальної гірлянди можна використати фрукти, шишки, деякі види спецій.

Можна придбати в магазині гірлянди, що світяться, готові новорічні віночки, готові наклейки сніжинок, Санта Клауса, сніговиків і багато іншого. Новорічні кульки, якими прикрашають ялинку, також можна почепити на карниз. Гарно вигляд матиме штучний сніг на підвіконні. Використовуючи штучний сніг у спреї, можна створити дуже гарні новорічні композиції.

Гарнимм на вигляд буде прикрашене підвіконня. Розташуйте на ньому блюдце зі свічками, ялинковими гілками та апельсинами. Новорічний натюрморт можна доповнити яскравими зимовими ягодами, наприклад, калиною чи горобиною, паличками кориці, цукатами.

Підвіконня можна прикрасити будиночками-свічниками, розкласти ялинкові гілки, шишки, дерев’яні та картонні прикраси, а також тематичні вироби, виготовлені самостійно.

Як прикрасити підвіконня

Як прикрасити вікна та підвіконня

Читайте також: