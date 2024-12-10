Удар РФ по центру Запоріжжя: є загиблі, кількість поранених зросла

Армія РФ 10 грудня атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще пʼятеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару РФ по Запоріжжю є загиблі

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби.

Згодом кількість постраждалих зросла до 11. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів.

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Нагадаємо, росіяни 10 грудня атакували Запоріжжя. Попередньо, двоє людей поранені.

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