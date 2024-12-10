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Удар РФ по центру Запоріжжя: є загиблі, кількість поранених зросла

Удар РФ по центру Запоріжжя: є загиблі, кількість поранених зросла

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Мішенню ворога вчергове стали мирні люди.

Армія РФ 10 грудня атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще пʼятеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару РФ по Запоріжжю є загиблі

Внаслідок удару РФ по Запоріжжю є загиблі
Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня / ©
Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби.

Згодом кількість постраждалих зросла до 11. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів.

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня / ©
Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня
Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня / ©
Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Нагадаємо, росіяни 10 грудня атакували Запоріжжя. Попередньо, двоє людей поранені.

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