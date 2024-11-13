Кот или собака: какого домашнего питомца выбрать для содержания

Нередко дома в мире и согласии живут кошки и собаки, потому что владелец любит их обоих.

Прежде всего человек, желающий завести домашнего питомца, должен детально изучить информацию о нем. Кот и собака – каждое из этих животных имеет свои особенности. Если приглашаете ее в семью, должны осознавать ответственность, которая налагается на вас. Ситуация, когда человек завел пушистика (или "лысика"), и он "не оправдал" ожиданий, может закончиться довольно грустно. Следовательно, лучше сразу подойти к вопросу сознательно.

Так что кого выбрать для содержания – предлагаем разобраться в материале ТСН.ua.

Приведем некоторые интересные факты о котах:

испытывают опасность, отсюда множество историй, когда коты спасали жизнь своим владельцам;

снимают боль, помогают ранам зажить быстрее, лечат болезни;

имеют мозг, очень похожий на человеческий;

70% жизни проводят во сне;

наполняют дом теплом и уютом;

в большинстве своем являются лидерами и имеют склонность доминировать.

Что же касается собак, то они:

верные друзья человека, которые всегда будут ждать вас и не способны к измене;

хорошо поддаются воспитанию и дрессировке;

прекрасно ладят с детьми;

вынуждают своих владельцев двигаться на 66% больше, чем другие люди;

видят сны, как и людям;

могут считать, понимать более 150 слов и даже обманывать других собак или людей;

имеют "шестое" чутье, поэтому могут предсказать неблагоприятные события.

Что следует учитывать при выборе

1. Личный график и уровень загруженности

Следует понимать, что домашнему питомцу нужно уделять достаточно внимания. Кот может никогда не выходить из дома, потому что нуждается в лоточках, а вот собаку придется выгуливать дважды или трижды в день. Если вы уходите из дома ранним утром и приходите поздно вечером, вряд ли вы сможете это делать. Более того, в случае частых командировок или путешествий члена семьи нужно оставлять какому-то доверенному лицу, которое сможет надлежащим образом позаботиться о нем. Впрочем, животное в любом случае будет скучать.

Существует предположение, что собака каждый ваш уход из дома воспринимает как "навсегда". Именно поэтому вы видите эти грустные глазки и слышите скачки на окне, которым вас провожают. А потом ваш друг не может насладиться возвращением – виляет хвостиком, падает на спинку, чтобы вы погладили животик, облизывает или несет ваши домашние тапочки.

Котики, конечно, переносят разлуку легче. Они по своей природе любят одиночество.

2. Наличие аллергий

В случае наличия аллергии на шерсть, слюну или перхоть, к сожалению, завести любимца будет опрометчивым решением. Специалисты утверждают, что чаще острые реакции провоцирует семейство кошачьих, ведь у них наиболее активны аллергены. Впрочем, и любители собак сталкиваются с такой проблемой. Подробно изучите свой организм и принимайте лекарства, выписанные медиками. Возможно, проблему удастся побороть или выбрать любимца, который вам подойдет. К примеру, преимущественно не вызывают аллергий собаки пород Пудель, Ризеншнауцер, Ши-Тцу. Последние вообще имеют шерсть, близкую по структуре к человеческим волосам. И помните, что полностью гипоаллергенных собак не существует.

3. Финансовые возможности

В жизни бывают разные непредсказуемые ситуации, а кот или собака, как мы уже узнали, это член семьи. Никому не желаем, но может возникнуть необходимость в оплате срочного визита к ветеринару, операции, медикаментам. Возможно, вам не на кого будет оставить любимца, поэтому придется воспользоваться услугами отеля для кошек/собак, а это недешевое удовольствие. Животных, как и детей, следует содержать.

Следовательно, правильного ответа на вопрос, кого выбрать для содержания, котика или собачку, нет. Все зависит от ваших личных ощущений и возможностей. Но единственное, в чем можно быть уверенным: как кот, так и собака дарят любящему и заботливому хозяину максимум тепла, любви и положительных эмоций.

Напомним, согласно закону "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" по гигиеническим требованиям к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения, операторы рынка обязаны обеспечивать соблюдение норм, следовательно, безопасность пищевых продуктов. А решение о запрете или разрешении посещения магазинов и общественных заведений с домашними питомцами принимают органы местного самоуправления.

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