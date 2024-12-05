Неудобные вопросы работодателю: что стоит проговорить на собеседовании

Собеседование – это не одностороннее интервью. Поисковику также можно, и даже нужно, задавать вопросы работодателю.

Многие кандидаты стесняются задавать вопросы на собеседовании, чтобы не показаться слишком требовательными или любознательными. Но интервью с работодателем – это переговоры. Не только компания выбирает вас, но и вы ищете место, где сможете работать комфортно.

Обычно вопросы делятся на следующие типы:

те, которые помогут обойти стороной неприятные ситуации

те, которые помогут узнать больше информации о компании и понять, комфортно ли вам будет там работать

Какие вопросы задавать на собеседовании, чтобы не прогадать с выбором

Какие задачи будут стоять перед специалистом на испытательном сроке?

Это более подробный вопрос, который покажет, насколько ожидания работодателя совпадают с вашими возможностями.

Какие возможности роста у компании?

Ответьте на этот вопрос прежде всего для себя: какие возможности важны именно для вас? Оплата профессионального обучения, менторство, карьерное развитие? Я рекомендую создать три списка ожиданий от работы: идеальный, приемлемый, минимальный.

С кем больше всего и чаще я буду пересекаться в работе?

С помощью этого вопроса сможете лучше понять динамику того, с кем вы будете работать больше, кто вам будет делегировать задачи, от скольких людей будете их получать.

Что, по вашему мнению, может быть самым большим челленджем для меня на этой работе?

Во-первых, это хорошая возможность понять, с какими сложностями вам придется встречаться, хотите ли вы с ними бороться. И самое важное – у вас есть возможность убедить интервьюера в том, что вы можете это сделать.

Как проходит типичный рабочий день? Какой рабочий график? Есть ли возможность гибкого рабочего графика (при необходимости)?

Как правило, должности называются одинаково в разных компаниях, но обязанности и стиль работы может отличаться. Следует узнать, какие именно задачи будут типичными для вас.

Планируются ли командировки для этой позиции? Если да, то как часто?

Для многих этот пункт важен, а в объявлении иногда такая информация отсутствует. Уточните этот момент у рекрутера, ведь это может стать как причиной отказа от позиции, так и отличным бонусом.

Также в зависимости от ваших ситуаций, будет полезно узнать, какое у компании отношение к "гибкому" рабочему графику и пойдут ли вам навстречу в случае возникновения такой необходимости.

Зафиксируйте заранее вопросы, например, в заметках на телефоне. И задайте их в конце собеседования (это признак хорошего тона).

Раньше мы писали, что нельзя говорить на собеседовании. Узнайте о фразах, отпугивающих работодателя.

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