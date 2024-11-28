Что нельзя говорить на собеседовании: фразы, отпугивающие работодателей

Современные компании ищут мотивированную личность с определенным набором качеств, гармонично вписывающихся в коллектив. Если ваши вопросы в большинстве своем о материальном, вряд ли удастся получить желаемую работу.

Если вас пригласили на собеседование, забудьте о таких фразах:

"А чем вы вообще занимаетесь" или "Не помню, чтобы подавал(а) резюме вам" или "Напомните, а что за позиция". Если сказать такое на собеседовании, рекрутер поймет, что вы незаинтересованы в вакансии, а это вызовет вопрос, почему вы еще не нашли работу, если присылали много резюме.

"Да, нет, не знаю". Короткие односложные ответы на открытые вопросы не понравятся ни одному работодателю. Отвечайте исчерпывающе и интересно.

"А сейчас я вам расскажу такую историю", а затем десятиминутный монолог или стендап. Такого точно делать не следует. Собеседование имеет временные рамки, и, если вас не спросили о личном, не стоит начинать.

"Ого, вау, вы первые, кто мне позвонил по телефону" — занимает почетное место в антирейтинге. Даже если это так, не стоит рассказывать об этом работодателю. Неконтролируемый восторг придает сомнения. Выражать эмоции – нормально и приемлемо, но контролируйте их интенсивность.

"Для меня важно развитие". Эта фраза не противопоказана, но будьте готовы к продолжению темы, ведь рекрутер может спросить, что именно для вас является развитием и подобное. Так проверяют, заучены ли у вас фразы.

"Я в процессе". Пребывание в стадии чего-то, например, изучение английского выглядит для рекрутера как завуалирование противоположного. Проще сказать, что вы именно в процессе изучения языков, чем признаться, что нет.

"А что по деньгам/бонусам" и много подобных вопросов об отпуске, страховании, социальном пакете. Если вы начинаете разговор по этим вопросам, у рекрутера появится понимание, что кандидат ищет выгоду и не заинтересован в качественной работе, развитии и т.д.

"Я знаю, что у меня немного опыта, но…" Очень легко совершить эту ошибку – особенно в случае, если вы только недавно закончили обучение или же сменили отрасль работы. Проблема в том, что когда вы начинаете извиняться за отсутствие опыта, интервьюер понимает, что вы не совсем подходите для этой роли.

Брань. Да, может показаться, что ругаться на собеседовании на работу – это запрет номер один, впрочем, многие о нем забывают. Даже если ваш интервьюер позволит себе и вам говорить неформально, лучше все-таки следить за своей речью.

Кроме того, специалисты советуют воздержаться от негативных высказываний о предыдущей работе и избегать рассказов о собственных слабостях.

Читайте также: