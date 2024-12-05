Незручні запитання до роботодавця: що варто проговорити на співбесіді

Співбесіда – це не одностороннє інтервʼю. Пошукачеві також можна, та навіть треба, ставити запитання до роботодавця.

Багато кандидатів соромляться ставити запитання на співбесіді, щоб не здатися занадто вимогливими або допитливими. Але інтерв'ю з роботодавцем – це переговори. не тільки компанія вибирає вас, але і ви шукаєте місце, де зможете працювати комфортно.

Зазвичай запитання поділяються на такі типи:

ті, які допоможуть минути стороною неприємні ситуації

ті, які допоможуть дізнатись більше інформації про компанію і зрозуміти, чи комфортно вам буде там працювати

Які запитання ставити на співбесіді, щоб не прогадати з вибором

Які завдання стоятимуть перед фахівцем на випробувальному терміні?

Це більш детальне питання, яке покаже, наскільки очікування роботодавця збігаються з вашими можливостями.

Які можливості зростання в компанії?

Дайте відповідь на це запитання насамперед для себе: які можливості важливі саме для вас? Оплата професійного навчання, менторство, кар'єрний розвиток? Я рекомендую створити три списки очікувань від роботи: ідеальний, прийнятний, мінімальний.

З ким найбільше та найчастіше я перетинатимуся в роботі?

За допомогою цього запитання зможете краще зрозуміти динаміку того, з ким ви працюватимите найбільше, хто вам делегуватиме завдання, від скількох людей будете їх отримувати.

Що, на вашу думку, може бути найбільшим челенджем для мене на цій роботі?

По-перше, це хороша можливість зрозуміти, з якими складнощами вам доведеться зустрічатися, чи хочете ви з ними боротися. І найважливіше – у вас є можливість переконати інтерв’юера в тому, що ви можете це зробити.

Як минає типовий робочий день? Який робочий графік? Чи є можливість гнучкого робочого графіку (за необхідності)?

Як правило посади називаються однаково в різних компаніях, але обов’язки та стиль роботи може відрізнятись. Варто дізнатися, які саме завдання будуть типовими для вас.

Чи плануються відрядження для цієї позиції? Якщо так, то як часто?

Для багатьох цей пункт важливий, а в оголошенні інколи така інформація відсутня. Уточніть цей момент в рекрутера, адже це може стати як причиною відмови від позиції, так і чудовим бонусом.

Також залежно від ваших ситуацій, буде корисно дізнатися, яке в компанії ставлення до "гнучкого" робочого графіку і чи підуть вам назустріч у разі виникнення такої необхідності.

Зафіксуйте питання заздалегідь, наприклад, в нотатках на телефоні. І задайте їх в кінці співбесіди (це ознака хорошого тону).

Раніше ми писали, що не можна казати на співбесіді. Дізнайте про фрази, що відлякують роботодавця.

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