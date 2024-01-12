Британский премьер прокомментировал удар по хуситам в Йемене

Военно-воздушные силы Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.

Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Риши Сунака, пишет Укринформ.

"Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, которые используются повстанцами-хуситами в Йемене", — говорится в заявлении.

В последние месяцы боевики-хуситы "совершили ряд опасных и дестабилизационных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим кораблям, что повлекло за собой серьезные перебои на жизненно важном торговом маршруте и рост цен на сырьевые товары".

Несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжают совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США.

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"С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли. Поэтому мы приняли ограниченные, необходимые и пропорциональные меры самообороны вместе с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками., в целях ослабления военного потенциала хуситов и защиты глобального судоходства", — говорится в заявлении.

Британский военно-морской флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian по сдерживанию дальнейшей агрессии хуситов.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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